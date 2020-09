Skvělá volba, kamaráde! Schick bude v Leverkusenu hvězda, prorokuje Kadlec

Jsou to vlastně celkem podobné příběhy. Michalu Kadlecovi bylo čtyřiadvacet, když ze Sparty natrvalo přestupoval do Leverkusenu. Na východním pobřeží Rýna pak vydržel pět let. Sparťanský odchovanec Patrik Schick má čtyřiadvacet teď a v Leverkusenu právě podepsal smlouvu na pět let.