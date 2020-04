Bílek o přísném Kazachstánu: Hlídky na ulici, procházka nepřichází v úvahu

Město Nur-Sultan, ve kterém pětapadesátiletý kouč žije a pracuje jako trenér místní Astany i kazašské reprezentace, je od poloviny března uzavřené. Stejně jako zbytek planety jej ohrožuje šíření nemoci covid-19.

„Je to tady hodně přísné. Hlídky kontrolují lidi na ulici a posílají je hned domů. S Českem to srovnávat nelze,“ řekl trenér pro web zlínského Fastavu, kde prožil poslední domácí angažmá.

Z jihu Moravy odešel v lednu 2019, převzal reprezentaci Kazachstánu a na začátku letošního roku přijal i nabídku Astany, místního hegemona.

„Bude to záhul vést národní tým i největší klub v zemi,“ tušil na začátku.

Jenže po startu soutěže, která se hraje v Kazachstánu systémem jaro-podzim, stihl odtrénovat pouze tři zápasy - dva z nich vítězné - a liga se přerušila. Březnový reprezentační sraz se ani neuskutečnil.

„Každý hráč má nyní individuální plán, ale vzhledem k tomu, že je zakázán pohyb venku, tak se celou dobu připravují pouze doma. Sehnali jsme jim kola, tak jezdí na kole, posilují, ale je to málo. Navíc šest týdnů je hrozně dlouhá doba,“ postěžoval si Bílek.

„Trvat by to mělo do konce dubna. Uvidíme, co bude dál,“ doplnil.

Bílek, bývalý vynikající záložník, reprezentant, Fotbalista roku 1989 byl jako trenér úspěšný s českou reprezentací a ve Spartě, kterou v roce 2007 jako vůbec první kouč v samostatné české historii dovedl v jednom roce k vítězství v lize a v poháru.

S českým národním týmem postoupil na Euro 2012, na šampionátu v Polsku vyhrál skupinu, ve čtvrtfinále Češi podlehli Portugalsku gólem Cristiana Ronalda ze závěru utkání.

Po Uhrinovi a Brücknerovi je Bílek třetím trenérem, který českou reprezentaci dovedl na šampionátu do vyřazovacích bojů. Od té doby se to nikomu nepodařilo.