Olise je se španělským velkoklubem spojován od chvíle, kdy Florentino Pérez na jaře v rámci předvolební kampaně prohlásil, že přivede hvězdu světového formátu. A tou by měl být právě čtyřiadvacetiletý francouzský křídelník.
Oficiálně nicméně Real veškeré spekulace odmítl a ani Bayern nechtěl o prodeji slyšet. Tak co se změnilo?
„Olise poslední dobou v soukromí nijak neskrývá svou touhu přestoupit do Realu Madrid,“ napsal totiž renomovaný francouzský deník L’Équipe. „V národním týmu získal další informace od hráčů Realu, které ho v tom jen utvrdily.“
Z Realu hrají za Francii na mistrovství světa ještě Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a také Ibrahima Konaté, jehož madridský klub získal krátce před turnajem.
„Bayern nicméně navzdory těmto informacím zůstává v klidu. Vedení se shodlo, že Olise není na prodej a klub věří, že je v pozici, kdy na ně nikdo nemůže tlačit,“ píše nicméně novinář Florian Plettenberg z německé divize Sky Sports.
Olise má totiž v Německu, kam přišel před dvěma lety z Crystal Palace, smlouvu až do roku 2029, v níž není žádná výkupní klauzule.
„Bayern si uvědomuje, že Olise jednou do Realu odejít může, ale v tuhle chvíli s ním stoprocentně počítají. Prodat ho nehodlají a naopak s ním chtějí prodloužit smlouvu, díky níž se stane třetím nejlépe placeným hráčem v klubu,“ doplnil.
Těžko říct, kdo má v tuhle chvíli pravdu.
Podle insidera Fabrizia Romana si každopádně Olise po mistrovství světa s vedením sedne a rozhodnutí jeho samotného bude klíčové. Není tedy vyloučené, že během turnaje názor na svou budoucnost změnil.
Pokud by nicméně odešel, je dost možné, že padne nový přestupový rekord. Ten drží od léta 2017 Neymar, jehož tehdy senzačně vykoupilo PSG za 222 milionů eur (5,3 miliard korun) z Barcelony. Olise by prý mohl být ještě dražší.
Je to moc peněz? Jak se to vezme.
V uplynulé sezoně patřil Olise k nejlepším hráčům v Evropě, když za Bayern v 52 utkáních nasbíral 22 branek a 31 asistencí a pomohl k zisku domácího titulu a také triumfu v poháru.
Daří se mu i na probíhajícím mistrovství světa, kde s pěti gólovými nahrávkami vévodí této statistice. Navíc je mu pouhých čtyřiadvacet let a jak už padlo, Bayern je v pozici, kdy si může diktovat podmínky.
Pérez je však prý Olisem doslova posedlý, a je ochotný za něj dát cokoli. Nabízí se však otázka, zda ho Real vůbec potřebuje.
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Útok má už takhle nabitý a za dvě sezony nedokázal najít systém, v němž by naplno využil Mbappého, Viníciuse a Bellinghama. Teď by k nim přibyla další světová hvězda. Na papíře by dost možná tvořili nejlepší útok v Evropě, ale klapalo by jim to i na hřišti?
Staronový trenér José Mourinho navíc podle španělských médií žádá po vedení ještě jednu posilu do obrany a do zálohy. Ty by však pravděpodobně nepřišly, jelikož by na ně jednoduše nezbyly peníze.
Jak to s Olisem dopadne?