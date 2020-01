Utkání v Belgii jsou na vyšší úrovni, říká Ngadeu. Chtěl novou výzvu

A jistě si vzpomínáte, že nešlo o idylický odchod. Několik dnů před potvrzením Ngadeova přestupu do Belgie ho slávistický šéf Jaroslav Tvrdík označil na twitteru za uličníka.

„Písemně odsouhlasená smlouva s hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespání útěk do Belgie. Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt. Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo,“ napsal Tvrdík.

Ngadeu opustil český celek v červenci, byl těsně před podpisem nového, lukrativního kontratku, ale zlákala ho zjevně ještě zajímavější nabídka z Gentu, který aktivoval jeho výkupní klauzuli ve výši 115 milionů korun.



„Do Gentu jsem přišel v době, kdy jsem cítil, že jsem se Slavií vyhrál všechno. Dvakrát ligu a domácí pohár, v minulé sezoně jsem se stal nejlepším obráncem české soutěže. Nastal čas, abych se poohlédl jinde a postavil se nové výzvě v novém týmu. Potřeboval jsem změnu vzduchu,“ řekl Ngadeu v rozhovoru pro web orangefootballclub.com.



„Mám radost, že jsem se pro přestup rozhodl. V Gentu se cítím dobře. Slavii jsem vděčný za vše, co pro mě udělala. Je součástí mé rodiny,“ uvedl devětadvacetiletý kamerunský reprezentant.

Ngadeu si za belgický celek připsal ve 32 soutěžních utkáních čtyři branky. V domácí soutěži je Gent třetí s desetibodovou ztrátou na vedoucí Bruggy, které mají zápas k dobru.

V Evropské lize, do které se klub dostal místo Mechelenu, jenž UEFA vyřadila kvůli korupci, postoupil do jarní vyřazovací fáze. Tam ho čeká AS Řím.

„Na začátku sezony jsme si dali za cíl skončit do zimní přestávky mezi třemi nejlepšími celky v lize a to se nám splnilo. Místy to bylo nahoru dolů, ale díky porci odhodlání jsme to zvládli. Nebyli jsme ani připravení hrát Evropskou ligu a dostali jsme se v ní mezi 32 posledních týmů. V první polovině ročníku jsme dosáhli na hodně. Máme důvod být pyšní. Výsledky jsou uspokojující,“ prohlásil Ngadeu.

Těší ho, že mužstvu pomáhá i vstřelenými brankami. „Je to plus, z osobního hlediska jsem spokojený, jelikož hlavní úkol obránce spočívá v něčem jiném. Z gólů v tak náročné lize mám velkou radost,“ konstatoval Ngadeu.

Mezi českou a belgickou nejvyšší soutěží je podle něj značný rozdíl. „Mezi belgickými celky je mnohem větší rivalita. Na rozdíl od české ligy je v té belgické nejméně sedm týmů, které mohou pomýšlet na titul. Proto jsou utkání na vyšší úrovni oproti těm v české lize, kde jsem prožil skvělé období,“ dodal.