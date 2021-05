Sladké loučení. Krmenčík v poslední minutě rozhodl o triumfu v Řeckém poháru

Favorizovaný Olympiakos musel po Vierinhově penaltě dotahovat, což se povedlo krátce po změně stran M‘Vilovi.

Chvíli před koncem přišel místo Swiderského na hřiště Krmenčík a v závěru základní hrací doby rozhodl. V 90. minutě si naběhl na chytrou Živkovičovu patičku za obranu a střelou na přední tyč s přehledem zakončil.

Krmenčík vstřelil devátou soutěžní branku v dresu řeckého klubu, v poháru se trefil pětkrát. Pro osmadvacetiletého bývalého útočníka Plzně to byl poslední zápas za PAOK, po sezoně mu končí hostování z Brugg.

Spekuluje se o tom, že by se mohl vrátit do české ligy, zájem má údajně Sparta. Pro ni by to byla velká posila.