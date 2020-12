Krmenčík by podle zahraničních médií mohl hostovat v Besiktasi

13:45

Fotbalista Michael Krmenčík by podle zahraničních médií mohl zamířit do Besiktase Istanbul. Český reprezentační útočník by mohl v tureckém klubu rok a půl hostovat z belgických Brugg, jejichž je hráčem. Podle belgického webu voetbalprimeur.be ale není jisté, zda Krmenčík nabídku Besiktase přijme.