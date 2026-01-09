Zatahal protivníka za vlasy a nesmí hrát tři utkání. Jak ho mohli trestat, zlobí se Moyes

Když v Premier League sudí udělí rovnou červenou kartu, ve většině případů hříšník obdrží trest nejméně na tři utkání.
Pokud disciplinární komise však dojde k tomu, že zákrok nebyl na vyloučení, hráče omilostní. A právě to kouče Evertonu naštvalo.
„Jsem hrozně zklamaný a překvapený. Jsem naštvaný hlavně na komisi, která má za to, že to bylo něco k řešení,“ zlobil se Moyes na páteční tiskovce.
Když hráč protivníka chytne za ruku a nezmaří slibně se rozvíjející akci, nedostane ani žlutou kartu. A při zatahání za vlasy v souboji přímo červená? Proto asi Moyes zuřil.
„Musím se těch tří z komise zeptat. Znám je a divím se, že to nějak neshodili ze stolu.“
Tahat soupeře za vlasy opravdu není dobrý nápad...🙃🤷♂️— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) January 7, 2026
Třeba to Michael Keane po dnešku už bude chápat. 🟥#EVEWOL pic.twitter.com/3DSns6ZVG3
Keanea bude postrádat v sobotním utkáním Anglického poháru proti Sunderlandu a také v ligových duelech proti Aston Ville a Leedsu.
„Dostal tři zápasy za něco, za co by neměl být žádný trest. Vadí mi hlavně ten VAR, ať tam byl kdokoli. Pískal to mladý rozhodčí, pro kterého to byl teprve třetí nebo čtvrtý zápas a VAR udělá něco takhle šíleného. Neměl se do toho vůbec míchat,“ řekl Moyes.
Pro Everton to byl proti poslednímu týmu tabulky důležitý zápas, počítal se třemi body.
Díky Keaneovi šel v 17. minutě do vedení. Hosté pak vyrovnali a sedm minut před koncem byl Keane vyloučen. V hlavičkovém souboji zatáhl Arokodareho zezadu za vlasy.
Domácí dohrávali v devíti, v samém závěru známý záložník Jack Grealish ironicky zatleskal rozhodčímu a dostal druhou žlutou kartu.
Za hosty nedohrál český obránce Ladislav Krejčí, který po hodině hry po vzdušném souboji spadl z výšky na záda.