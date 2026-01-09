Zatahal protivníka za vlasy a nesmí hrát tři utkání. Jak ho mohli trestat, zlobí se Moyes

  16:59
David Moyes, trenér fotbalistů Evertonu, se diví. „Jak ho mohli potrestat? Proč to nesmetli ze stolu?“ Důležitý stoper Michael Keane dostal trest na tři zápasy, protože ve středečním duelu proti Wolverhamptonu (1:1) protivníka v hlavičkovém souboji zatahal za vlasy svázané do copánků a dostal červenou kartu.
Michael Keane z Evertonu se diví, sudí Thomas Kirk mu na doporučení videoasistenta udělil žlutou kartu, protože protivníka z Wolverhamptonu zatahal za vlasy. | foto: AP

Když v Premier League sudí udělí rovnou červenou kartu, ve většině případů hříšník obdrží trest nejméně na tři utkání.

Pokud disciplinární komise však dojde k tomu, že zákrok nebyl na vyloučení, hráče omilostní. A právě to kouče Evertonu naštvalo.

„Jsem hrozně zklamaný a překvapený. Jsem naštvaný hlavně na komisi, která má za to, že to bylo něco k řešení,“ zlobil se Moyes na páteční tiskovce.

Když hráč protivníka chytne za ruku a nezmaří slibně se rozvíjející akci, nedostane ani žlutou kartu. A při zatahání za vlasy v souboji přímo červená? Proto asi Moyes zuřil.

„Musím se těch tří z komise zeptat. Znám je a divím se, že to nějak neshodili ze stolu.“

Keanea bude postrádat v sobotním utkáním Anglického poháru proti Sunderlandu a také v ligových duelech proti Aston Ville a Leedsu.

„Dostal tři zápasy za něco, za co by neměl být žádný trest. Vadí mi hlavně ten VAR, ať tam byl kdokoli. Pískal to mladý rozhodčí, pro kterého to byl teprve třetí nebo čtvrtý zápas a VAR udělá něco takhle šíleného. Neměl se do toho vůbec míchat,“ řekl Moyes.

Pro Everton to byl proti poslednímu týmu tabulky důležitý zápas, počítal se třemi body.

City remizovali s Brightonem, ztratila i Chelsea. Burnley obralo o body United

Díky Keaneovi šel v 17. minutě do vedení. Hosté pak vyrovnali a sedm minut před koncem byl Keane vyloučen. V hlavičkovém souboji zatáhl Arokodareho zezadu za vlasy.

Domácí dohrávali v devíti, v samém závěru známý záložník Jack Grealish ironicky zatleskal rozhodčímu a dostal druhou žlutou kartu.

Za hosty nedohrál český obránce Ladislav Krejčí, který po hodině hry po vzdušném souboji spadl z výšky na záda.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 21 15 4 2 40:14 49
2. Manchester CityManchester City 21 13 4 4 45:19 43
3. Aston VillaAston Villa 21 13 4 4 33:24 43
4. LiverpoolLiverpool 21 10 5 6 32:28 35
5. BrentfordBrentford 21 10 3 8 35:28 33
6. Newcastle UnitedNewcastle 21 9 5 7 32:27 32
7. Manchester UnitedManchester Utd. 21 8 8 5 36:32 32
8. ChelseaChelsea 21 8 7 6 34:24 31
9. FulhamFulham 21 9 4 8 30:30 31
10. Sunderland AFCSunderland 21 7 9 5 21:22 30
11. BrightonBrighton 21 7 8 6 31:28 29
12. EvertonEverton 21 8 5 8 23:25 29
13. Crystal PalaceCrystal Palace 21 7 7 7 22:23 28
14. TottenhamTottenham 21 7 6 8 30:27 27
15. BournemouthBournemouth 21 6 8 7 34:40 26
16. Leeds UnitedLeeds 21 5 7 9 29:37 22
17. NottinghamNottingham 21 6 3 12 21:34 21
18. West HamWest Ham 21 3 5 13 22:43 14
19. Burnley FCBurnley 21 3 4 14 22:41 13
20. WolverhamptonWolves 21 1 4 16 15:41 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

