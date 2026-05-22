Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Carrick převzal tým v lednu po odvolaném Rúbenu Amorimovi a vyvedl ho z krize. Z 16 ligových utkání vyhrál 11, porážky utrpěl pouze s Leedsem a v Newcastlu. United mají před posledním kolem jistotu třetího místa a návratu do Ligy mistrů.
„Michael si svou šanci zaslouží. Během jeho působení se zvedla hra i výsledky a také přinesl přístup, který ctí hodnoty, tradici a historii klubu,“ řekl sportovní ředitel Jason Wilcox. „Za posledních pět měsíců mužstvo ukázalo, čeho je schopné. Musíme v tom společně pokračovat, abychom naplnili ambice klubu a znovu hráli o nejvyšší příčky,“ uvedl Carrick.
Čtyřiačtyřicetiletý Angličan odehrál za „Rudé ďábly“ 464 soutěžních utkání, pětkrát ovládl Premier League a v ročníku 2007/08 Ligu mistrů. Mezi lety 2018 až 2021 dělal v United asistenta Olemu Gunnarovi Solskjaerovi. Následně takřka tři roky vedl Middlesbrough a v lednu se do Manchesteru vrátil.