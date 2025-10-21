Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Španělská fotbalová liga odvolala plán odehrát prosincový zápas Barcelony s Villarrealem v Miami. Vedení La Ligy, které teprve nedávno získalo pro uspořádání řádného soutěžního utkání v zahraničí povolení od UEFA, v úterý večer oznámilo, že si záměr vzhledem k odmítavému přijetí ve Španělsku rozmyslelo.
Frenkie de Jong (vpravo) , Robert Lewandowski (vlevo) a Lamine Yamal po utkání...

Frenkie de Jong (vpravo) , Robert Lewandowski (vlevo) a Lamine Yamal po utkání s PSG. | foto: Reuters

Fermín López (vpravo) a Dro Fernández se radují z branky.
Alejandro Balde z Barcelony tančí mezi hráči Olympiakosu.
Santiago Hezze (vpravo) a Panagiotis Retsos z Olympiakosu se snaží zastavit...
Kouč barcelonských fotbalistů Hansi Flick.
Proti úmyslu uspořádat utkání na Floridě zorganizovala minulý týden sérii symbolických protestů hráčská unie. Fotbalisté v zápasech 9. kola zůstali po úvodním hvizdu 15 sekund stát bez pohybu. Plán kritizovaly také fanouškovské skupiny i jednotlivé kluby, které ho vnímaly jako útok na fotbalové tradice a regulérnost soutěže. Vedení La Ligy argumentovalo propagací soutěže a možností prosadit se na americkém trhu.

Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Nakonec se ale španělská ligy rozhodla couvnout. „La Liga hluboce lituje, že tento projekt, který představoval historickou a bezkonkurenční příležitost k mezinárodní expanzi španělského fotbalu, nemůže pokračovat,“ uvedli zástupci ligy v prohlášení.

UEFA schválila plán jen neochotně a zdůraznila, že s podobnou praxí nesouhlasí a jde o výjimku. Stejnou žádost vznesla i italská Serie A, která chce odehrát zápas AC Milán - Como 8. února v australském Perthu. Na San Siru se dva dny předtím uskuteční zahajovací ceremoniál zimních olympijských her.

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 9 8 0 1 20:9 24
2. FC BarcelonaBarcelona 9 7 1 1 24:10 22
3. VillarrealVillarreal 9 5 2 2 16:10 17
4. Atlético MadridAtlético 9 4 4 1 16:10 16
5. Real BetisBetis 9 4 4 1 15:10 16
6. Espaňol BarcelonaEspaňol 9 4 3 2 13:11 15
7. Elche CFElche 9 3 5 1 11:9 14
8. Athletic BilbaoBilbao 9 4 2 3 9:9 14
9. Sevilla FCSevilla 9 4 1 4 16:14 13
10. Deportivo AlavésAlavés 9 3 3 3 9:8 12
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 9 3 2 4 11:10 11
12. GetafeGetafe 9 3 2 4 9:12 11
13. OsasunaOsasuna 9 3 1 5 7:9 10
14. ValenciaValencia 9 2 3 4 10:14 9
15. Levante UDLevante 9 2 2 5 13:17 8
16. MallorcaMallorca 9 2 2 5 10:14 8
17. Celta VigoCelta Vigo 9 0 7 2 8:11 7
18. Real SociedadReal Sociedad 9 1 3 5 8:13 6
19. Real OviedoOviedo 9 2 0 7 4:16 6
20. GironaGirona 9 1 3 5 6:19 6

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám se, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo...

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dal sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV doma přejel...

21. října 2025  22:58

Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Španělská fotbalová liga odvolala plán odehrát prosincový zápas Barcelony s Villarrealem v Miami. Vedení La Ligy, které teprve nedávno získalo pro uspořádání řádného soutěžního utkání v zahraničí...

21. října 2025  22:46

Dweh zůstává na západě Čech. Plzeň si liberijského stopera pojistila

Plzeňský fotbalový klub si pojistil služby Sampsona Dweha. Čtyřiadvacetiletý liberijský obránce prodloužil smlouvu s Viktorií a nově se jí upsal až do roku 2029.

21. října 2025  21:09

Opava uhájila proti Zbrojovce nulu, rezerva Sparty nestačila na Příbram

Vedoucí Zbrojovka Brno v dohrávaném utkání 8. kola druhé fotbalové ligy remizovala s Opavou 0:0 a vede tabulku o bod před Táborskem. Slezané se díky lepšímu skóre posunuli na třetí příčku před Artis...

21. října 2025  21:03

Trpišovský: Musíme zabrat. O Atalantě máme přehled, situace řešíme podobně

Od našeho zpravodaje v Itálii Bylo znát, že mluvit před italským publikem ho baví. Místním novinářům odpovídal s uctivým pozdravem „buona sera“ a na každou otázku se rozpovídal dlouze a dopodrobna. Jindřich Trpišovský, kouč...

21. října 2025  18:49

Nehodláme riskovat naše bezpečí. Izraelští fanoušci odmítnou lístky od Aston Villy

Je to kauza, které se věnovaly i politické špičky Velké Británie. Jenže i kdyby nakonec fanoušci Maccabi Tel Aviv dostali povolení se utkání s Aston Villou zúčastnit přímo v Birminghamu, klub by...

21. října 2025  15:08

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

21. října 2025  14:59

Roky jste Donnarummu ničili, řekl Enrique novinářům. Jeho nástupce se zastal

Na brankáře Lucase Chevaliera trenérovi Luisi Enriquemu z Paris St. Germain nesahejte. „Pro mě je to ta nejlepší volba. S jeho výkony jsem hodně spokojený,“ prohlásil Enrique emotivně před zápasem...

21. října 2025  13:45

Krvavý šrám a bojkot tribun. Souček si návrat neužil. Máme problém, ví kouč

Tři zápasy nervózně vyčkával na tribuně, aby mohl konečně pomoct trápícím se spoluhráčům. Když se kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček v pondělí večer vrátil po trestu, zažil další porážku, už...

21. října 2025  13:30

Pivo nechci, radši knedlíky. Adediran se v druhé lize rozstřílel, souzní s cílem Artisu

Na tréninku Artisu pobíhá energicky, je na něm vidět enormní snaha, v závěru si pak Quadriho Adedirana zavolá kouč Jiří Chytrý a důrazně mu v češtině vysvětluje, že ho za chvíli čeká na videorozboru....

21. října 2025

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Premium

Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...

21. října 2025

Šampioni z rybářské zátoky. Prostý klub uchvátil Švédsko, posily mu našel pošťák

Nezdá se to, ale pro většinu týmů ze švédské fotbalové ligy je to vážně dlouhá štreka. Nepohodlný výlet až na kraj světa. „Autobusem se kodrcáte celé hodiny. Přes farmy a rybářské přístavy projíždíte...

21. října 2025  8:45

