Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Proti úmyslu uspořádat utkání na Floridě zorganizovala minulý týden sérii symbolických protestů hráčská unie. Fotbalisté v zápasech 9. kola zůstali po úvodním hvizdu 15 sekund stát bez pohybu. Plán kritizovaly také fanouškovské skupiny i jednotlivé kluby, které ho vnímaly jako útok na fotbalové tradice a regulérnost soutěže. Vedení La Ligy argumentovalo propagací soutěže a možností prosadit se na americkém trhu.
Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr
Nakonec se ale španělská ligy rozhodla couvnout. „La Liga hluboce lituje, že tento projekt, který představoval historickou a bezkonkurenční příležitost k mezinárodní expanzi španělského fotbalu, nemůže pokračovat,“ uvedli zástupci ligy v prohlášení.
UEFA schválila plán jen neochotně a zdůraznila, že s podobnou praxí nesouhlasí a jde o výjimku. Stejnou žádost vznesla i italská Serie A, která chce odehrát zápas AC Milán - Como 8. února v australském Perthu. Na San Siru se dva dny předtím uskuteční zahajovací ceremoniál zimních olympijských her.