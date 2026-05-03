Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v sobotním utkání MLS nestačilo k bodovém zisku ani vedení 3:0.

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda. | foto: AP

Floridské derby vyhrálo nečekaně Orlando gólem v nastavení 4:3.

Messi dal osmý gól v sezoně ve 34. minutě a domácí tým v tu chvíli vedl o tři branky. Ještě do přestávky ale snížil krajan hvězdného Argentince Martin Ojeda, který pak po změně stran skóroval ještě dvakrát a po uplynutí základní hrací doby přidal k hattricku i asistenci u vítězné trefy trinidadského útočníka Tyrese Spicera.

Messiho tým v této sezoně ještě na novém domácím stadionu nedokázal zvítězit a po třech remízách tam tentokrát vyšel zcela naprázdno. Ve Východní konferenci klesl na třetí místo, Orlando je v tabulce třetí od konce. Messi ve stovce zápasů za americký tým nastřílel 86 branek a u dalších 45 asistoval.

