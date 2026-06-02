Messi musel k zemi. Obří sochu v Indii odvezli dělníci, kymácela se ve větru

Ve větru se totiž měla kymácet ze strany na stranu a právě kvůli nestabilnímu podstavci se tamní zákonodárci Západního Bengálska rozhodli, že je potřeba sochu odstranit co nejdřív.
Nevydržela přitom ani šest měsíců.
Kvůli blízkosti rušné silnice v pětimilionovém velkoměstě se činovníci nejdřív báli, jak rychle ji dokážou odstranit.
„Ukázalo se, že je o tom snazší mluvit, než to provést. Snad při nejbližší příležitosti,“ říkal tamní politik Šáradvát Múcherdží.
Nakonec od oznámení do odstranění uplynulo jen osm dní. Kde a jestli se socha ještě ukáže, ale zatím není jisté.
„Konstrukci ze sklolaminátu a železa zajistili vysoce odolnými nylonovými lany, přičemž už minulý týden dělníci postavili zábrany na chodnících a silnici,“ popisuje britská BBC.
Následně ji kamion odvezl do bezpečí.
Sochu zobrazující osmatřicetiletého Argentince, který má v pravé ruce trofej pro mistry světa, odhalili Indové během Messiho turné loni v prosinci. To však skončilo fiaskem. Když se na stadionu v Kalkatě fotbalista ukázal fanouškům jen na pár minut, vypukl chaos a rozzuřený dav začal ničit vybavení stadionu. Následně také vtrhl na hřiště.