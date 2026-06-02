Messi musel k zemi. Obří sochu v Indii odvezli dělníci, kymácela se ve větru

  10:16
Jeřáb ji vedle improvizovaného bambusového lešení nadzvedl nad svah a spustil na rušnou asfaltovou silnici. Pak ji dělníci položili na přistavený nákladní vůz a odvezli pryč. Nebezpečná jedenadvacetimetrová socha argentinské fotbalové superstar Lionela Messiho už nestojí. V indické metropoli Kalkatě se kvůli obavám z bezpečnosti přemístí jinam.
Odstranění sochy Lionela Messiho byla pořádně náročná práce. | foto: Hindustan Times / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Místní si odstranění nebezpečné sochy vytrvale natáčeli a fotografovali.
Ve větru se totiž měla kymácet ze strany na stranu a právě kvůli nestabilnímu podstavci se tamní zákonodárci Západního Bengálska rozhodli, že je potřeba sochu odstranit co nejdřív.

Nevydržela přitom ani šest měsíců.

Kvůli blízkosti rušné silnice v pětimilionovém velkoměstě se činovníci nejdřív báli, jak rychle ji dokážou odstranit.

„Ukázalo se, že je o tom snazší mluvit, než to provést. Snad při nejbližší příležitosti,“ říkal tamní politik Šáradvát Múcherdží.

Nakonec od oznámení do odstranění uplynulo jen osm dní. Kde a jestli se socha ještě ukáže, ale zatím není jisté.

„Konstrukci ze sklolaminátu a železa zajistili vysoce odolnými nylonovými lany, přičemž už minulý týden dělníci postavili zábrany na chodnících a silnici,“ popisuje britská BBC.

Následně ji kamion odvezl do bezpečí.

Sochu zobrazující osmatřicetiletého Argentince, který má v pravé ruce trofej pro mistry světa, odhalili Indové během Messiho turné loni v prosinci. To však skončilo fiaskem. Když se na stadionu v Kalkatě fotbalista ukázal fanouškům jen na pár minut, vypukl chaos a rozzuřený dav začal ničit vybavení stadionu. Následně také vtrhl na hřiště.

