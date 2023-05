Po týdnu zpět na hřišti. Messi po zkráceném trestu naskočil do přípravy Paříže

Hvězdný Argentinec Lionel Messi se po týdnu vrátil do přípravy s fotbalisty Paris St. Germain. Mistra světa jeho klub suspendoval a vyřadil z kádru kvůli cestě do Saúdské Arábie, na kterou se vydal bez souhlasu zaměstnavatele. Messiho vyloučení z týmu, během něhož nesměl s klubem ani trénovat a nepobíral mzdu, trvalo nakonec šest dnů. Podle francouzských médií se mělo jednat o dva týdny. Klub o Messiho návratu do přípravy informoval na sociálních sítích.