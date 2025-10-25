Messi na úvod play off MLS zařídil dvěma góly výhru Miami nad Nashvillem

Autor: ,
  8:38
Lionel Messi v úvodním zápase prvního kola play off MLS pomohl fotbalistům Interu Miami dvěma góly k domácí výhře 3:1 nad Nashvillem. Druhé utkání série hrané na dvě vítězství je na programu za týden.
Fotogalerie4

Lionel Messi oslavuje gól. | foto: AP

Osmatřicetiletý Messi před zápasem ve Fort Lauderdale dostal trofej pro nejlepšího střelce základní části. V ní kapitán mistrů světa v 28 duelech zaznamenal 29 branek a pořadí kanonýrů zámořské ligy ovládl poprvé.

Komisionář MLS Don Garber předává Lionelovi Messimu trofej pro nejlepšího střelce základní části.

Proti Nashvillu se osminásobný vítěz Zlatého míče trefil poprvé v 19. minutě. Po přestávce přidal druhý zásah Miami Tadeo Allende a Messi v šesté minutě nastavení zvýšil na 3:0. Hosté poté ještě snížili zásluhou Hanyho Mukhtara.

Miami, které s Messim nedávno prodloužilo smlouvu do roku 2028, může o postupu do semifinále Východní konference rozhodnout za týden. Případný třetí zápas by se hrál 8. listopadu ve Fort Lauderdale.

