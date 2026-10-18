Messi v 56. minutě zvýšil na 2:0 Miami, když si při rychlé akci narazil míč s Germánem Berteramem, prošel domácí obranou a prostřelil brankáře Lucase Hoyose. Chvíli nato dostal na útočné polovině přihrávku od Luise Suáreze a při sólu nedal v souboji jeden na jednoho šanci obránci Junioru Alonsovi a následně ani Hoyosovi.
Podívejte se na první Messiho gól proti Atlantě:
Miami, které už má jistou účast v play off, si pojistilo druhé místo ve Východní konferenci. Messi vede tabulku střelců o pět branek před bývalým slávistou Petarem Musou. Chorvatský útočník gólem z penalty v 11. minutě nastavení zařídil Dallasu remízu 2:2 v Houstonu.
Dvakrát v sobotu skóroval i bývalý Messiho spoluhráč z Barcelony Antoine Griezmann, jenž pomohl Orlandu k výhře 4:1 nad D.C. United. Druhý gól floridského celku dal pohotovou patičkou z voleje Martin Ojeda.