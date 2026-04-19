Messi dvěma trefami pomohl k výhře Miami i úspěšné premiéře trenéra Hoyose

Lionel Messi zařídil v zámořské fotbalové lize MLS dvěma góly vítězství Interu Miami 3:2 na hřišti Colorada, kde se úřadující mistři poprvé museli obejít bez trenéra Javiera Mascherana. S klubem se rozloučil v úterý z osobních důvodů a dočasný nástupce Guillermo Hoyos prožil úspěšnou premiéru. Jeho hvězdný argentinský krajan Messi dal vítězný gól po sólové akci v 79. minutě.
Útočník Interu Miami Lionel Messi vede balon během utkání MLS proti Coloradu. | foto: Reuters

Messi, osminásobný vítěz Zlatého míče a kapitán mistrů světa, prodloužil sérii neporazitelnosti Interu na sedm utkání. Po jediné porážce na úvod sezony má argentinský špílmachr na kontě již sedm gólů a v tabulce střelců je druhý.

Skóre sobotního zápasu v Denveru otevřel Messi v 18. minutě z penalty. Utkání se uskutečnilo kvůli obrovskému zájmu diváků na stadionu amerických fotbalistů Denveru Broncos a sledovala ho druhá nejvyšší návštěva v historii soutěže 75 824 diváků.

Rekord drží derby mezi týmy z Los Angeles Galaxy - FC z července roku 2023, na stadionu tehdy bylo 82 110 fanoušků.

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

Trenér Brian Priske se raduje z gólu Sparty.

Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po...

19. dubna 2026  7:59

Ulich prvně proti Slavii: Tvrdík zkusil, jestli bych nezůstal, že bychom něco dělali spolu

Spolumajitel hradeckého fotbalového klubu Ivo Ulich po podpisu smlouvy s městem...

Ivo Ulich, jeden ze spolumajitelů hradeckého fotbalového klubu, tu příhodu vypraví s lehkou nadsázkou. „Když jsme ho přebírali, tak mi říkal, ať se na to vykašlu a zůstanu ve Slavii, že bychom tam...

19. dubna 2026  7:39

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

Zlínský gólman Stanislav Dostál slaví domácí výhru v zápase s Teplicemi. (18....

Už to vypadalo, že dochytá sobotní duel fotbalové ligy bez jediného úspěšného zákroku. Přesto se nakonec stal zlínský gólman Stanislav Dostál hrdinou domácího utkání proti Teplicím, když na brankové...

19. dubna 2026  6:17

Real Sociedad počtvrté ovládl Copa del Rey, Atlético porazil na penalty

Pablo Marin z Realu Sociedad oslavuje triumf v Copa del Rey.

Fotbalisté Realu Sociedad ve finále španělského poháru Copa del Rey v Seville porazili Atlético Madrid 4:3 na penalty po remíze 2:2. Trofej získali po pěti letech a počtvrté v historii.

19. dubna 2026

Tati, pro tebe! Rezek o postupu, generálu Koubkovi a pravdě o penaltě se Skoty

Premium
V prvoligových Teplicích asistuje Zdenku Frťalovi, ve fotbalové reprezentaci...

Před každou penaltou v barážovém rozstřelu se podíval do nebe, do Mexika a USA poveze tátův artefakt. Jan Rezek pomohl fotbalové reprezentaci jako hráč na Euro, coby trenérský asistent zase na...

19. dubna 2026

Zraněný Krejčí nedohrál, Wolves padli. Tottenham s Kinským bral jen bod

Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Mohlo být jisté, že sestoupí. Fotbalisté posledního Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu, český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  23:21

Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

Patrik Schick slaví gól Leverkusenu v utkání s Augsburgu.

Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru...

18. dubna 2026  18:24,  aktualizováno  21:33

Kuchta je zpátky, dvougólový a nadšený: Věřím, že ve Spartě ještě stopu zanechám

Sparťané Lukáš Haraslín, střelec Jan Kuchta a Joao Grimaldo se radují z druhého...

Kdyby si pohlídal ofsajdové postavení, mohlo jeho sáhnutí do Mannsverkovy střely v závěru utkání s Jabloncem (3:1) vyústit v hattrick. Jan Kuchta, útočník sparťanských fotbalistů, poprvé od podzimu...

18. dubna 2026  21:28

Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Po příchodu do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky...

18. dubna 2026  19:53

Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté udělali důležitý krok směrem k blížící se ligové nadstavbě. V předposledním kole základní části porazili třetí Jablonec 3:1 a upevnili si pozici na druhé příčce, na které mají...

18. dubna 2026  19:52

Příbram zdolala ve druhé lize béčko Sparty, Vlašim je už devět kol bez porážky

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Příbramští fotbalisté porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Čtyřzápasová vítězná série nováčka z Ústí nad Labem skončila porážkou 1:2 v...

18. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  19:20

