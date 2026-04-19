Messi dvěma trefami pomohl k výhře Miami i úspěšné premiéře trenéra Hoyose

Messi, osminásobný vítěz Zlatého míče a kapitán mistrů světa, prodloužil sérii neporazitelnosti Interu na sedm utkání. Po jediné porážce na úvod sezony má argentinský špílmachr na kontě již sedm gólů a v tabulce střelců je druhý.
Skóre sobotního zápasu v Denveru otevřel Messi v 18. minutě z penalty. Utkání se uskutečnilo kvůli obrovskému zájmu diváků na stadionu amerických fotbalistů Denveru Broncos a sledovala ho druhá nejvyšší návštěva v historii soutěže 75 824 diváků.
Rekord drží derby mezi týmy z Los Angeles Galaxy - FC z července roku 2023, na stadionu tehdy bylo 82 110 fanoušků.