Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

Lionel Messi chce po konci fotbalové kariéry jít ve stopách Davida Beckhama a stát se majitelem klubu. Osmatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa uvedl, že by dal funkci vlastníka přednost před rolí kouče.
David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS...

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS Cupu. | foto: Rebecca BlackwellAP

Lionel Messi (10) z Interu Miami zvedl nad hlavu MLS Cup.
Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami
Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.
Lionel Messi ve finále play off MLS proti Vancouveru.
„Nevidím se jako trenér,“ řekl Messi v rozhovoru pro argentinskou televizi Luzu. „Chci mít svůj klub, začít ho budovat odspodu a dovést k úspěchům. Chci dát dětem možnost rozvinout se a dosáhnout něčeho významného. Pokud bych si měl vybrat, tohle by mě lákalo víc.“

Osminásobný držitel Zlatého míče Messi má smlouvu do roku 2028 v Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalý kapitán anglické reprezentace Beckham. Hvězdný Argentinec má v kontraktu příslib budoucího menšinového podílu v klubu MLS.

Fotbalový rok 2026. Deset zásadních otázek pro příštích 365 dní

Loni v květnu Messi pomohl dlouholetému spoluhráči z Barcelony a také Miami Luisi Suárezovi založit klub Deportivo LSM, který bude hrát v Suárezově rodné Uruguayi čtvrtou ligu.

Novou sezonu MLS, kterou loni Messi pomohl Miami poprvé v historii vyhrát, zahájí Inter 21. února zápasem proti Los Angeles FC.

