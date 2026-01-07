Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

„Nevidím se jako trenér,“ řekl Messi v rozhovoru pro argentinskou televizi Luzu. „Chci mít svůj klub, začít ho budovat odspodu a dovést k úspěchům. Chci dát dětem možnost rozvinout se a dosáhnout něčeho významného. Pokud bych si měl vybrat, tohle by mě lákalo víc.“
Osminásobný držitel Zlatého míče Messi má smlouvu do roku 2028 v Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalý kapitán anglické reprezentace Beckham. Hvězdný Argentinec má v kontraktu příslib budoucího menšinového podílu v klubu MLS.
|
Fotbalový rok 2026. Deset zásadních otázek pro příštích 365 dní
Loni v květnu Messi pomohl dlouholetému spoluhráči z Barcelony a také Miami Luisi Suárezovi založit klub Deportivo LSM, který bude hrát v Suárezově rodné Uruguayi čtvrtou ligu.
Novou sezonu MLS, kterou loni Messi pomohl Miami poprvé v historii vyhrát, zahájí Inter 21. února zápasem proti Los Angeles FC.