Nizozemský útočník Depay bude hrát v Brazílii. Oblékne dres Corinthians

Depay v minulé sezoně vstřelil za Atlético jen devět soutěžních gólů a v létě se stal volným hráčem. V populárním brazilském klubu Corinthians, který má podle agentury AP více než 35 milionů fanoušků, bude hrát jako první nizozemský fotbalista v historii.

Bývalý hráč Eindhovenu, Manchesteru United, Lyonu a Barcelony hrál za Nizozemsko na letním mistrovství Evropy, ale chybí v aktuálním týmu pro Ligu národů. Reprezentační trenér Ronald Koeman nicméně uvedl, že Depayovu kariéru v národním týmu za uzavřenou nepovažuje.

„Nesouhlasil jsem s odchodem Stevena Bergwijna do Saúdské Arábie, ale s Memphisem to může být něco jiného,“ řekl novinářům Koeman s narážkou na to, že minulý týden vyřadil z reprezentace šestadvacetiletého Bergwijna po přestupu do al-Ittihádu.

„Úroveň brazilské ligy je jiná, takže ano, (Depay) může být stále členem národního mužstva. Bude to ale záviset na jeho kondici a formě,“ uvedl trenér na adresu hráče, jenž za národní tým odehrál 98 zápasů a vstřelil 46 branek.