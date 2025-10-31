Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy

„Je to pro mě důležitý okamžik, protože je to poprvé, co jsem tohle ocenění vyhrál. Moc to pro mě jako útočníka znamená,“ řekl Mbappé podle agentury AFP. Loňská posila Realu z Paris St. Germain poděkovala spoluhráčům a doufá, že letošní Zlatá kopačka je jen první z mnoha. Hned v této sezoně by ji Mbappé rád obhájil. Našlápnuto má slibně, po deseti zápasech má už 11 branek a suverénně vede pořadí střelců španělské ligy.
„Máme neuvěřitelnou partu a doufám, že letos toho hodně vyhrajeme, protože nejdůležitější jsou týmové trofeje. A věřím, že se všemi lidmi, které tady vidím, jich můžeme vyhrát spoustu,“ řekl Mbappé svým spoluhráčům, kteří ho na převzetí Zlaté kopačky doprovodili. V uplynulém ligovém ročníku skončil Real druhý za Barcelonou.
Mbappé ovládl pořadí nejlepších ligových střelců v Evropě před Švédem Viktorem Gyökeresem, který nastřílel za Sporting Lisabon v nejvyšší portugalské soutěži 39 gólů. Branky v nejlepších pěti ligách (Německo, Španělsko, Anglie, Itálie, Francie) se násobí dvěma, ve slabších soutěžích koeficientem 1,5 a ve zbývajících odpovídá počet bodů vstřeleným brankám. Proto Gyökeres skončil druhý se ztrátou 3,5 bodu na Mbappého. Třetí místo obsadil o dalšího půl bodu zpět Muhamad Salah z Liverpoolu.
Mbappé je třetím hráčem Realu, který Zlatou kopačku získal. Před ním se to povedlo Hugo Sánchezovi a Cristianu Ronaldovi, který ji obdržel třikrát během angažmá v „Bílém baletu“ a jednou ve službách Manchesteru United. Rekordmanem je Lionel Messi, který si tuto střeleckou trofej vysloužil v dresu Barcelony šestkrát.