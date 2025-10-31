Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy

Autor:
  17:15
Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant si trofej vysloužil 31 góly v 34 zápasech minulého ročníku španělské ligy.

Kylian Mbappé převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. | foto: Reuters

„Je to pro mě důležitý okamžik, protože je to poprvé, co jsem tohle ocenění vyhrál. Moc to pro mě jako útočníka znamená,“ řekl Mbappé podle agentury AFP. Loňská posila Realu z Paris St. Germain poděkovala spoluhráčům a doufá, že letošní Zlatá kopačka je jen první z mnoha. Hned v této sezoně by ji Mbappé rád obhájil. Našlápnuto má slibně, po deseti zápasech má už 11 branek a suverénně vede pořadí střelců španělské ligy.

„Máme neuvěřitelnou partu a doufám, že letos toho hodně vyhrajeme, protože nejdůležitější jsou týmové trofeje. A věřím, že se všemi lidmi, které tady vidím, jich můžeme vyhrát spoustu,“ řekl Mbappé svým spoluhráčům, kteří ho na převzetí Zlaté kopačky doprovodili. V uplynulém ligovém ročníku skončil Real druhý za Barcelonou.

Když mám pět šancí, chci pět gólů! Mbappé se kál i s hattrickem, pro Alonsa je klíčový

Mbappé ovládl pořadí nejlepších ligových střelců v Evropě před Švédem Viktorem Gyökeresem, který nastřílel za Sporting Lisabon v nejvyšší portugalské soutěži 39 gólů. Branky v nejlepších pěti ligách (Německo, Španělsko, Anglie, Itálie, Francie) se násobí dvěma, ve slabších soutěžích koeficientem 1,5 a ve zbývajících odpovídá počet bodů vstřeleným brankám. Proto Gyökeres skončil druhý se ztrátou 3,5 bodu na Mbappého. Třetí místo obsadil o dalšího půl bodu zpět Muhamad Salah z Liverpoolu.

Mbappé je třetím hráčem Realu, který Zlatou kopačku získal. Před ním se to povedlo Hugo Sánchezovi a Cristianu Ronaldovi, který ji obdržel třikrát během angažmá v „Bílém baletu“ a jednou ve službách Manchesteru United. Rekordmanem je Lionel Messi, který si tuto střeleckou trofej vysloužil v dresu Barcelony šestkrát.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Sparta BFotbal - 15. kolo - 31. 10. 2025:Jihlava vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.93
  • 3.46
  • 3.61
Prostějov vs. PříbramFotbal - 15. kolo - 31. 10. 2025:Prostějov vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.13
  • 3.14
  • 3.36
Augsburg vs. DortmundFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2025:Augsburg vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
31. 10. 20:30
  • 5.59
  • 4.54
  • 1.58
Getafe vs. GironaFotbal - 11. kolo - 31. 10. 2025:Getafe vs. Girona //www.idnes.cz/sport
31. 10. 21:00
  • 2.18
  • 3.06
  • 4.10
Aritma vs. Č. Budějovice BFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2025:Aritma vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
1. 11. 10:15
  • 2.10
  • 3.57
  • 2.43
Petřín Plzeň vs. MotorletFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2025:Petřín Plzeň vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
1. 11. 10:15
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy

Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant si trofej...

31. října 2025  17:15

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní

Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper...

31. října 2025  16:08

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení...

31. října 2025  14:46

Na hřiště v 61 letech. Majitel klubu naskočil proti pohárovému soupeři Sparty

Na hřišti strávil jen zhruba čtyři minuty a s balonem se nepotkal, ale přesto zaujal. Ještě aby ne. Aurelienu Ghisovi, majiteli třetiligového rumunského týmu Sanatatea Kluž, je totiž 61 let a ve...

31. října 2025  14:05

Hyský je za říjen nejlepším trenérem ligy, hráčům vládl pardubický Patrák

Hráčem měsíce ve fotbalové lize se poprvé stal pardubický útočník Vojtěch Patrák. Mezi trenéry zvítězil Martin Hyský, který se v říjnu přesunul z Karviné do Plzně. Výsledky zveřejnila Ligová...

31. října 2025  12:39

Soupeř Sparty je bez trenéra, Iordanescu dostal v Legii padáka

U fotbalistů polské Legie Varšava, kteří se utkají 27. listopadu v Konferenční lize s pražskou Spartou, skončil trenér Edward Iordanescu. Vedení odvolalo rumunského kouče kvůli špatným výsledkům,...

31. října 2025  11:52

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

31. října 2025  10:45

Malý princ z Česka okouzluje Lyon. Navážou Šulc s Karabcem na slavné dvojice?

Už v Česku se vědělo, že paletu zakončení má pestrobarevnou jako málokdo. Pravá, levá, prudký volej nebo utěšená rána z dálky. Nedávno se fotbalista Pavel Šulc v Lyonu dokonce dvakrát prosadil i...

30. října 2025  19:42

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

Sparta zná termín odloženého osmifinále MOL Cupu, s Artisem se utká až v prosinci

Odložené osmifinále domácího poháru mezi druholigovým Artisem Brno a pražskou Spartou se odehraje ve středu 3. prosince od 18:00. Kluby o tom informovaly na svých webech. V původním termínu ve středu...

30. října 2025  14:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.