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Maximální trest pro Owona. Za střet, po kterém zemřel protihráč, dostal 12 zápasů

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  22:22
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Jesus Owono z Andory vyloučený po faulu na Jesúse de Miguela z Tenerife | foto: AP

Brankář Jesús Owono z FC Andorra dostal za zákrok v zápase druhé španělské fotbalové ligy, po kterém zemřel útočník Jesús de Miguel z Tenerife, trest na 12 zápasů. Podle webu mundodeportivo.com se jedná o nejvyšší možnou sankci, kterou může disciplinární komise španělského svazu v takovéto situaci udělit.

Rodák z Rovníkové Guineje začátkem listopadu při pokusu o odkop zasáhl De Miguela kolenem do hrudníku a za zákrok v nastavení dostal červenou kartu.

Třicetiletý hráč Tenerife zůstal ležet bez hnutí na trávníku a po ošetření byl převezen do nemocnice. Následující ráno zemřel po zástavě srdce a krevního oběhu.

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Okolnosti střetu v nedohraném utkání vyšetřuje policie kvůli možnému usmrcení z nedbalosti. Pětadvacetiletý brankář později uvedl, že prožívá nejtěžší dny v životě. Zrušil si také účet na Instagramu, kde byl zahlcen urážkami a příspěvky, které ho označovaly za vraha.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Pardubice B vs. VarnsdorfFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Pardubice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 1.51
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Neratovice vs. Velké HamryFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Neratovice vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
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Chrudim vs. Jablonec BFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Chrudim vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
14. 11. 11:00
  • 3.77
  • 4.08
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Česko vs. ChorvatskoFotbal - - 14. 11. 2026:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 12:00
  • 2.99
  • 3.12
  • 2.20
Program a výsledky
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