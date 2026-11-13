Maximální trest pro Owona. Za střet, po kterém zemřel protihráč, dostal 12 zápasů

Rodák z Rovníkové Guineje začátkem listopadu při pokusu o odkop zasáhl De Miguela kolenem do hrudníku a za zákrok v nastavení dostal červenou kartu.
Třicetiletý hráč Tenerife zůstal ležet bez hnutí na trávníku a po ošetření byl převezen do nemocnice. Následující ráno zemřel po zástavě srdce a krevního oběhu.
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„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?
Okolnosti střetu v nedohraném utkání vyšetřuje policie kvůli možnému usmrcení z nedbalosti. Pětadvacetiletý brankář později uvedl, že prožívá nejtěžší dny v životě. Zrušil si také účet na Instagramu, kde byl zahlcen urážkami a příspěvky, které ho označovaly za vraha.