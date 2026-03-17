U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

David Čermák
  9:19
Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým venkovním zápasem svolení: Ano, souhlasíme, že to naše dítě pustíme s vámi. Příběh Maxe Dowmana, mladičkého zázraku z Arsenalu, teď hltá Anglie i celý fotbalový svět.
Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Záložník Max Dowman z Arsenalu běží s míčem na prázdnou bránu Evertonu.
Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.
Patnáctiletý Max Dowman a sedmnáctiletý Andre Harriman-Annous nastoupili proti...
Šestnáct mu bylo teprve na silvestra. Ale když stál v sobotu vedle lavičky a chystal se do hry, nebylo to od trenéra Artety žádné laciné gesto. Moc dobře věděl, koho posílá na poslední čtvrthodinu na hřiště – a proč.

První gól Dowman pomohl připravit. Druhý po famózním úniku zařídil sám. A zapsal se do historie jako nejmladší střelec Premier League.

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Ano, ten rozčepýřený klučina s kouzelnou levačkou má všechny předpoklady, aby z něj vyrostl fotbalový fenomén. Jen radši opatrně.

Všimli jste si, koho premiérovým gólem v rekordní tabulce překonal? Řekne vám vůbec něco jméno James Vaughan?

Před víc než dvaceti lety z něj Anglie taky byla paf. Byl jen o půl roku starší než Dowman, když poprvé slavil gól v dresu Evertonu. Čekalo se, že z něj bude nový Rooney, ale v Premier League se zasekl na sedmi trefách a většinu kariéry se protloukal v nižších soutěžích.

Teď v Evertonu šéfuje skautingu, Dowmana v sobotu sledoval přímo z tribuny a na dálku vzkázal: „Hlavně tomu klukovi nenaložte na záda až moc. Život se mu teď trochu změní.“

Trochu? Pořádně!

Nikdy přesně neodhadnete, jak se to se zázračnými teenagery vyvrbí. Zvlášť ne v době, kdy jejich první hvězdné momenty díky sociálním sítím ve vteřině obletí celý svět.

Schválně sledujte, co se bude dít v úterý večer, až nastoupí Bayern Mnichov v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Bergamu. Domácím vypadli kvůli zranění všichni tři brankáři, takže dost možná mezi tyče půjde šestnáctiletý Leonard Prescott, což by byl další rekordní zápis: mladší gólman v nejprestižnější soutěži světa ještě nikdy nechytal. Proč ho nevyzkoušet, když si Bayern z Itálie dovezl pětibrankový náskok?

Šestnáctiletý brankář Leonard Prescott z Bayernu Mnichov.

Moc jiných variant v Mnichově stejně nemají, tak jako si nemohl o víkendu vybírat ani sparťanský kouč Priske – když mu z různých důvodů vypadlo jedenáct hráčů, poslal do středu zálohy sedmnáctiletého Huga Sochůrka. Poznali byste na něm, že si dospělý fotbal sotva oťukal v pěti startech za druholigové béčko? Zahrál parádně, jen při děkovačce se styděl a spoluhráči ho museli postrkovat, aby šel zatleskat fanouškům, kteří ho vyvolávali.

Tak kdy je vlastně správná chvíle?

Kde najít správný balanc?

Jak nechat talenty rozletět, ale zároveň nic neuspěchat?

Univerzální návod neexistuje, ale na pár extrémech se dá ilustrovat, kdy je rozhodně ještě moc brzy. Třeba ve dvanácti letech a 362 dnech. Profesionálně zřejmě nikdy nehrál nikdo mladší než Mauricio Baldivieso, kterého vlastní otec (!) coby trenér poslal do zápasu nejvyšší bolivijské soutěže v dresu týmu Aurora. Ale velká kariéra se nekonala, krátce po dvacátých narozeninách s fotbalem praštil.

Dokonce i kvalifikaci o mistrovství světa hrál třináctiletý školák: Souleymane Mamam z Toga naskočil do utkání proti Zambii, pak se mihl i v Manchesteru United, jenže jeho maximem zůstala belgická liga.

Křiklavé příklady varují, ale správná cesta se nehledá snadno. Ta česká je zatím pořád spíš opatrná, a to i když ze srovnání vynecháte top ligy s dokonalými akademiemi a neomezenými finančními možnostmi.

Sparťanský záložník Hugo Sochůrek

V Portugalsku, Rakousku, Dánsku, Belgii nebo Nizozemsku se nestává, že by se nálepka talent držela nejnadanějších hráčů až do třiadvaceti. Něco v tobě je? Tak šup, ukaž nám to! Třeba v Ajaxu Amsterdam si klidně troufli udělat z teenagerů kapitány: s páskou velel osmnáctiletý stoper De Ligt, později dokonce sedmnáctiletý obránce Hato.

Proč? Zaprvé proto, že s céčkem na ruce hodnota hráče okamžitě stoupne. A zadruhé proto, že na to ti nejlepší zkrátka už měli.

Podobně se teď možná uvažuje i v Realu Madrid, kde kouč Arbeloa v sobotním zápase proti Elche nasadil celkem osm odchovanců, včetně pěti, kteří právě povýšili z akademie. Nemluvě o barcelonské La Masii, která chrlí talenty v čele s pořád ještě osmnáctiletým Yamalem.

Přitom by se mohlo zdát, že v globální, extrémně konkurenční a čím dál fyzicky náročnější fotbalové éře to budou mít nadaní hoši složitější.

Ale kdepak. I na těch nejbohatších adresách už často chápou: Poctivě vychovat a dát šanci se vyplatí víc, než zbytečně utrácet.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 30 15 9 6 54:41 54
4. Aston VillaAston Villa 30 15 6 9 40:37 51
5. LiverpoolLiverpool 30 14 7 9 49:40 49
6. ChelseaChelsea 30 13 9 8 53:35 48
7. BrentfordBrentford 30 13 6 11 46:42 45
8. EvertonEverton 30 12 7 11 34:35 43
9. Newcastle UnitedNewcastle 30 12 6 12 43:43 42
10. BournemouthBournemouth 30 9 14 7 44:46 41
11. FulhamFulham 30 12 5 13 40:43 41
12. BrightonBrighton 30 10 10 10 39:36 40
13. Sunderland AFCSunderland 30 10 10 10 30:35 40
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 30 7 11 12 37:48 32
16. TottenhamTottenham 30 7 9 14 40:47 30
17. NottinghamNottingham 30 7 8 15 28:43 29
18. West HamWest Ham 30 7 8 15 36:55 29
19. Burnley FCBurnley 30 4 8 18 32:58 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

