Pánové Goscinny a Uderzo prominou zapůjčení jejich tradičního komiksového úvodu v lehce aktualizované verzi.
Čerstvý padesátník už dávno odhodil blonďaté kadeře, se kterými před dvaceti lety s pompou přestupoval na Letnou, jen bradku si zachoval. A Asterixe, k němuž ho klubový prezident Andres Gerber přirovnal, s trochou fantazie připomínal i vizuálně.
„Mauro není nejvyšší, ale je to šibal. Dokáže vás přechytračit.“
Načež sám Lustrinelli říká: „Jo, teď si jako takový švýcarský Asterix fakt připadám! Jen kouzelný lektvar nemám, ten nahrazuju vášní. Passion místo potion.“
Byl jsem tam jen rok, ale když se řekne Sparta, okamžitě se mi po těle rozlije takový příjemný pocit. A to už ve mně navždy zůstane.