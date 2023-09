Nejhorší penalta v historii? Klidně ano. Jak hvězdný Icardi minul prázdnou bránu

Dost možná ano, protože argentinský útočník minul ve chvíli, kdy stačilo balon jen docvrnknout do prázdné branky.

Neviděli jste to ještě? Penaltu proti Istanbulsporu nakonec rozehrál levý křídelník Kerem Aktürkoglu, který se tak mocně soustředil, aby na sobě nedal znát, že balon posune jen vedle sebe. Pak už mohl Icardi pohodlně skórovat.

Obránci netušili, co se bude dít, takže neměli šanci zareagovat. Někdo tomu říká drzost, někdo vychytralost, jiný třeba lumpárna. Nicméně občas se takový fígl najde. V únoru 2016 na sebe před pokutovým kopem mrkli dva mistři z Barcelony. Lionel Messi rozehrál lehkým ťuknutím vedle sebe, rozběhnutý Luis Suárez zlehka zasunul a proti Celtě Vigu zkompletoval hattrick.

Za úplné pionýry v penaltové rozehrávce se považují belgičtí reprezentanti Coppens s Pitersem, kteří v mezinárodním utkání přechytračili Island. Coppens rozehrál dopředu, Piters mu míč vrátil a hotovo. V roce 1982 provedli ještě dokonalejší souhru Cruyff s Olsenem, dva šikulové z Ajaxu.

Otázka je, jestli by v dnešní době góly platily, protože VAR by zkoumal, zda nabíhající hráč nevkročil do šestnáctky dřív, než se exekutor dotkl míče. Při shlédnutí historických záznamů by se o čistotě obou zmíněných gólů dalo pochybovat.

Jedna kuriózní penalta z roku 2005 by zase klidně mohla konkurovat úternímu kiksu. Robertu Pirésovi, francouzskému mušketýrovi z Arsenalu, se popletly myšlenky a než přihrál svému parťákovi Thierry Henrymu, jenom šlápl na balon. Pro SportBible pak vyprávěl: „Byl to Thierryho dobrý nápad a moje velká chyba. Souhlasil jsem, protože lidé by se měli bavit a hráči by měli vymýšlet nové věci. Chce to fantazii.“

Fantazie se tehdy minula účinkem, protože Pirés proti Manchesteru City zazmatkoval. Podrážkou posunul míč příliš málo, trefil si druhou nohu, což se nesmí, a rozhodčí zapískal proti Arsenalu. Bylo z toho pozdvižení a sám Henry se pak Pirésovi v dalším utkání (mimochodem, proti Spartě v Lize mistrů) chechtal a přímo nad penaltovým puntíkem imitoval jeho renonc.

Také Icardimu, který do Istanbulu přišel loni z Paříže nejprve na hostování, nápad zhořkl. Jistě už myslel na to, jak oslavuje gól, když v tom mu balon sjel po pravé placírce mimo tyč. Gólman Istanbulsporu už v té chvíli přitom ležel úplně na druhé straně branky. Argentinec se jen nevěřícně chytil za svou hlavu, kterou má nabarvenou na blond, a trenér Okan Buruk nechápavě vytřeštil oči.

V turecké lize platí Icardi ze jednu z největších hvězd. V minulé sezoně, ještě coby host, nastřílel dvaadvacet ligových gólů a výrazně pomohl k titulu, prvnímu po čtyřech letech pro Galatasaray. Klub neváhal a podepsal ho nastálo. Do Paříže letělo v přepočtu čtvrt miliardy korun, třicetiletý útočník si navíc vydělá skoro 150 milionů ročně.

Ale zpátky do úterního zápasu, protože nakonec to byl právě Mauro Icardi, kdo rozhodl. Sedm minut po zpackané penaltě mu znovu přihrál Aktürkoglu (tentokrát po zemi z levého křídla) a Icardi se v daleko komplikovanější situaci zachoval chladnokrevně. Ač měl před sebou tři obránce, pečlivě namířil a technickou střelu poslal k pravé tyči. Díky tomu Galatasaray vyhrál 1:0 a drží si v nové sezoně téměř čistý zápis.

Ale pozor, konkurent z Fenerbahce na tom může být po čtvrteční dohrávce ještě lépe, pokud vyhraje i pošesté za sebou. Z toho plyne, že i letos se v Turecku čekají divoké dostihy dvou istanbulských velikánů.