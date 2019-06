Chcete se mě zbavit! Icardi se chce s Interem soudit kvůli šikaně

Icardi měl problémy s vedením klubu už v průběhu uplynulé sezony, ve které šest týdnů netrénoval poté, co přišel o kapitánskou pásku.

Šestadvacetiletý útočník a nejlepší hráč předminulého ročníku Serie A absenci sváděl na problémy s kolenem, klub naopak tvrdil, že vyšetření žádné potíže neodhalily.

Nyní se chce Icardi s Interem soudit, protože klub ho chce prodat, zatímco Conte mu oznámil, že s ním nepočítá ani pro přípravu na novou sezonu. Bývalý hráč Sampdorie Janov by však rád zůstal v Interu a jediný přestup, na který by podle médií přistoupil, je odchod do Juventusu.