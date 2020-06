Sarri: Úvodní půlhodina proti AC Milán byla skvělým znamením

Juventus hrál od 17. minuty přesilovku po vyloučení Anteho Rebiče, ale utkání skončilo bez branek. Po úvodní remíze 1:1 na San Siru však do finále postoupil Sarriho celek.

„Vrátit se po třech měsících k postranní čáře a vidět na hřišti týmy je dobrý pocit, i když bez fanoušků to není to samé. Byl jsem hodně překvapený a spokojený s naší úvodní půlhodinou. Rychle jsme se přesouvali s míčem a ještě před červenou kartou jsme zápasu naprosto dominovali,“ řekl Sarri pro Rai Sport.

„Poté naše tempo, intenzita a mentální odhodlání opadlo, ale to na prázdném stadionu hrozí. Vedlo se nám skvěle, hráli jsme na jeden dva doteky, ale pak jsme zpomalili a ubrali na ostrosti,“ uvedl jednašedesátiletý Ital.

„Pozitivní je, že jsme soupeři vůbec nedovolili hrát. Chvíli potrvá, než se nám povede vrátit kondici a mentalitu na 100 procent. Musíme být trpěliví, ale prvních 30 minut bylo skvělým znamením,“ konstatoval prohlásil bývalý kouč Empoli, Neapole nebo Chelsea, s níž v minulém ročníku vyhrál Evropskou ligu.

Juventus mohl jít do vedení v 16. minutě, ale Cristiano Ronaldo nastřelil z penalty tyčku. V součtu všech soutěží neproměnil pětatřicetiletý Portugalec v dresu „Bianconeri“ druhý pokutový kop. „Požádal jsem Ronalda, aby se postavil do středu. Byl rád, že si tuhle roli mohl vyzkoušet. Hrál zápas, který v současné chvíli potřeboval. Není zvyklý zahazovat penalty, od tyčky se to mohlo odrazit kamkoli, měl smůlu. Všichni měli silnou úvodní půlhodinu, ale pak uvadli,“ prohlásil Sarri.

Poprvé mohl využít dočasnou novinku v pravidlech, která povoluje pět střídání místo tří. Sarri nakonec sáhl ke čtyřem změnám, ale tři z nich provedl ve 62. minutě, čehož litoval. „Udělal jsem hloupou chybu. Nechal jsem se unést nadšením z toho, že můžu pětkrát střídat, ale vyměnit tři hráče najednou byl velký risk a v té chvíli jsme ztratili otěže zápasu,“ řekl neapolský rodák.

Juventus čeká ve finále, které se odehraje 17. června na Olympijském stadionu v Římě, buď Neapol, nebo Inter Milán, který musí dohnat ztrátu 0:1 z domácího souboje. „Nejdůležitější je, že jsme ve finále. Stejně jako my i Neapol ztratila domácí výhodu kvůli prázdnému stadionu. Výsledek prvního utkání může být pro Inter malou výhodou, ale je to pořád velmi otevřené,“ uvedl Sarri.

Do obnovené sezony italské ligy vstoupí jeho tým v pondělí 22. června v Boloni. Dvanáct kol před koncem vede Juventus tabulku o bod před Laziem Řím.