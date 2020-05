Až převezme Newcastle, za trenéra chce nový majitel Pochettina

Newcastle United.

Za posledních deset let dvakrát sestoupil, od návratu do Premier League v létě 2017 se většinu sezony pachtí v boji o záchranu. Dva roky je brankářskou jedničkou slovenský reprezentant Martin Dúbravka, který se do Anglie vydal v lednu 2018 ze Sparty.

V posledních týdnech není v Premier League klub, o kterém by se mluvilo víc. Je za tím jednání o novém většinovém vlastníkovi.

Populární klub ze severu Anglie chce převzít Veřejný investiční fond Saúdské Arábie, který je nástrojem korunního prince Mohameda bin Salmána.

Jeho majetek je podle dostupných zdrojů z britských médií zhruba desetkrát větší, než ten šejka Mansúra, majitele Manchesteru City, dosud nejbohatšího klubu v zemi.

Vstup prince Mohameda bin Salmána je hodně kritizován, především organizací Amnesty International. Její zástupci varují před tím, že se režim pokouší investicemi do sportovních klubů, soutěží či pořádání velkých sportovních akcí vylepšit vlastní reputaci a zakrýt naopak jiné problémy, třeba s porušováním lidských práv.

Konsorcium, které má o Newcastle zájem, by mělo současnému vlastníkovi klubu Miku Ashleymu zaplatit kolem 300 milionů liber, což je v přepočtu takřka deset miliard korun.

Podle informací v britských médiích se nyní čeká, až celý proces a okolnosti prodeje posvětí v rámci běžného kontrolního šetření vedení anglické ligy. Jasněji by mělo být během května.

A rovněž nejnovější informace vzbudily poprask. Pokud se saúdsko-arabský fond stane majitelem většiny akcií, za trenéra chce podle britských zdrojů Pochettina.

Ten byl loni v listopadu odvolán z Tottenhamu. Během pěti let vybudoval mužstvo, které v Anglii pravidelně bojovalo o nejvyšší příčky a před rokem postoupilo do finále Ligy mistrů.

Pochettino naučil lidi v klubu přemýšlet jinak. Dívat se výš, cílit na vrcholné mety. Z Tottenhamu, který vždy zůstával spíš schovaný ve stínu slavnějších a úspěšnějších anglických rivalů, se pod jeho vedením stal ten, který začal favority prohánět, byť nevyhrál žádnou trofej.

Milovali ho fanoušci, měl respekt médií.

Když musel odejít, na cestu dostal „odškodné“ 12,5 milionů. Pokud by během současného ročníku přijal nové angažmá, jeho zaměstnavatel by částku v přepočtu asi 400 milionů korun musel za Tottenham zaplatit. Lhůta má však vypršet v květnu.

Všechno však provází ještě mnoho otázek.

Osmačtyřicetiletý argentinský kouč se zatím nevyjádřil, jestli by byl ochoten přijmout práci v Newcastlu. Každopádně v Tottenhamu patřil mezi nejlépe placené fotbalové trenéry planety s ročním platem 19 milionů liber, což je asi 600 milionů korun.

Není jasné, jestli se přerušená sezona Premier League znovu rozjede, protože Anglie patří k nejpostiženějším zemím pandemií koronaviru. V plánu je, aby se zbývajících devět kol dohrávalo od poloviny června.

Současným trenérem je Steve Bruce, tým je třináctý s osmibodovým náskokem na sestupovou příčku.

A stejně tak se neví, jestli nový majitel, pokud klub opravdu převezme, bude chtít Pochettina získat co nejdřív, nebo až od nové sezony.