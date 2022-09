Pogbův bratr obvinil slavného fotbalistu ze spojení s kriminálníky a šamanem

„Pokud sledujete toto video, znamená to, že můj bratr Paul Pogba našel způsob, jak mě umlčet. To video nahrávám, aby, ať už se stane cokoli, bylo všechno odhaleno,“ zahájil Mathias Pogba sérii videí, která byla zřejmě publikována automaticky.

Svého bratra, mistra světa z roku 2018 a záložníka Juventusu, obvinil z toho, že opustil členy své rodiny a zanechal je v chudobě. Také tvrdí, že se Paul Pogba stýká s kriminálníky a utratil miliony eur za služby šamana.

S tím ho údajně seznámil bývalý obránce Paris Saint-Germain Serge Aurier a Pogba jeho služeb prý využíval k tomu, aby začaroval soupeře během MS 2018. Také pode Mathiase Pogby požádal šamana o to, aby „neutralizoval“ jeho reprezentačního spoluhráče Kyliana Mbappého z PSG před odvetou osmifinále Ligy mistrů v roce 2019 proti Manchesteru United. Anglický tým, za který tehdy Pogba hrál, zvítězil 3:1 a postoupil do čtvrtfinále.

Mathias Pogba tvrdí, že jeho život je nyní v nebezpečí, protože jeho bratr „zradil své pomocníky“, kteří na oplátku útočí na jeho přátele. Údajně už kvůli Paulu Pogbovi lidé jeho příbuzné napadali a stříleli na ně.

Pařížské státní zastupitelství se v srpnu začalo zabývat podezřením, že Paul Pogba je terčem vydírání svého bratra a přátel z dětství, kteří po něm požadovali 13 milionů eur (320 milionů korun). Mathias Pogba, jenž podíl na vydírání popřel, je od minulého týdne společně s dalšími čtyřmi muži ve vazbě.

Podle francouzské televize RTL skupina lidí těžila z finanční podpory Paula Pogby mnoho let. Například investovali statisíce eur do restaurace s hamburgery. Výhrůžky a požadavky na vyplacení 13 milionů začaly poté, co jim slavný fotbalista v lednu letošního roku přísun financí zastavil.