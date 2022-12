Útočník Vydra zůstane v zahraničí, míří za Brabcem a Daridou do Arisu Soluň

Třicetiletý ofenzivní fotbalista Vydra přestupuje do Arisu jako volný hráč.

Naposledy působil v anglickém Burnley, kde mu v červnu vypršela smlouva. Závěr angažmá strávil na marodce, v dubnu si totiž vážně poranil koleno. Po operaci a následné rehabilitaci je fit.

„Chtěl bych zpátky do Anglie, tam je to nejlepší. Ale dal bych šanci i české lize, když to bude mít hlavu a patu,“ říkal v zářijovém rozhovoru.

Není to Anglie, ani česká liga, ze které o něj už dřív měla zájem Sparta. To bylo v době, kdy působil v Premier League.

Matěj Vydra narozen 1. května 1992 Jihlava

Baník Ostrava (jaro 2010)

Udine (2010 až 2011)

Bruggy (podzim 2011)

Udine (jaro 2012)

Watford (2012 až 2013)

West Bromwich (2013 až 2014)

Watford (2014 až 2015)

Reading (2015 až 2016)

Derby County (2016 až 2018)

Burnley (2018 až 2022)

Aris Soluň (prosinec 2022 -?)

Vydra tak v kariéře pokračuje dál v zahraničí, z Česka odešel v létě 2010.

Byl v Udine, hostoval v Bruggách a od léta 2012 působil v Anglii. Jméno si udělal především v druhé lize v Derby County. V ročníku 2017/2018 dal jedenadvacet branek, byl nejlepším střelcem soutěže a také zvolen jejím nejlepším hráčem.

Po jeho životní sezoně za něj Burnley zaplatilo v přepočtu přibližně dvě stě milionů korun. Tam úplně šťastný nebyl, za čtyři ročníky odehrál 97 zápasů a dal dvanáct branek.

V Arisu se sejde se svým vrstevníkem Jakubem Brabcem, který do Řecka zamířil loni v létě.

O dva roky starší Vladimír Darida přichází z Herthy Berlín. V Německu působil od srpna 2013, v Arisu se dohodl na smlouvě do léta 2025.