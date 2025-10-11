Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Jiří Seidl
  11:22
Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství Evropy. Ázerbájdžánce v pátek v Karviné porazila 5:0 a v neděli odlétá k úternímu duelu do Bulharska.
Kapitán reprezentace do 21 let Matěj Šín odkopává balon před Emilem...

Kapitán reprezentace do 21 let Matěj Šín odkopává balon před Emilem Suleymanovem z Ázerbájdžánu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Matěj Šín v utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Ázerbájdžánem sleduje, kam...
Lukáš Ambros, který dal druhý gól reprezentantů do 21 let, uniká Chayalovi...
Ázerbájdžánský brankář Salim Hašimov zmařil Lukáši Maškovi hattrick, když mu...
Kapitán české reprezentace do 21 let Matěj Šín sleduje míč, za nímž běží...
7 fotografií

„Bylo to fajne,“ komentoval Matěj Šín chvilkový návrat domů. „Díky tomu, že jsme trénovali na Bazalech, jsme se potkali s bývalými trenéry i spoluhráči. Bylo fajn, že mi přišla i rodina, přátelé.“ A s úsměvem připomněl: „Ale zase tak dlouho pryč nejsem.“

Co jste si na Bazalech s bývalými spoluhráči a trenéry řekli?
Popřáli mi hodně štěstí a já jim. A samozřejmě jsme i pošprýmovali.

Jaké bylo utkání s Ázerbájdžánem?
Plán jsme plnili do puntíku. Věděli jsme, že to bude o nás, o naší aktivitě a také o tom, jak k tomu přistoupíme. Přistoupili jsme k tomu dobře. Věděli jsme, že Ázerbájdžán nějakou kvalitu má, ale i to, že je fyzicky přehrajeme. Bylo otázkou času, kdy vykapou.

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Nebyli jste nervózní, když jste zpočátku nevyužili několik šancí?
Vůbec ne. Z týmu nevyzařovalo nic takového, že bychom se strachovali. Věděli jsme, že když budeme aktivní a budeme šlapat, tak nás to odmění.

Byl klíčový druhý gól brzy po přestávce?
Určitě. Rozhodl o tom, že jejich vzdor úplně polevil.

Co jste si řekli na to, že jste neproměnili penaltu, už třetí v této kvalifikaci?
Kluci si dělali srandu, že jsme prokletí. Já to tak moc nevidím. Nechali jsme ji kopat Mašovi (Lukáše Maška), aby měl hattrick. Nakonec ho dal, z čehož mám obrovskou radost.

Matěj Šín v utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Ázerbájdžánem sleduje, kam bude přihrávat Matyáš Vojta.

Trenér Michal Bílek říkal, že hledá střelce pokutových kopů. Vy byste příště šel?
Určitě bych šel.

Na sraz jste přijel jako hráč Alkmaaru. Jak se s novým klubem sžíváte?
Dobře. Všechno jede podle plánu.

Můžete už srovnat nizozemskou a českou ligu?
Je to rozdíl. Přijde mi, že nizozemská je fotbalovější. Všichni hrají odzadu, rozehrávají, ani poslední tým se nebojí hrát. Je to fotbal nahoru dolů. V každém týmu jsou kvalitní hráči a je to takové... Baví mě to, baví mě hrát tu ligu.

Je tamější soutěž méně soubojová než ta česká?
Myslím, že jo. Určitě je tam méně hlavičkových soubojů, hraje se po zemi rychle od nohy.

Za Alkmaar jste odehrál už šest utkání a minule jste Telstaru při výhře 2:1 dal i vítězný gól. Je znát, že postupně dostáváte více a více minut na hřišti?
Ano. Životně i fotbalově se vše srovnává. Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, protože všechno je tam v holandštině, sem tam v angličtině. Máme nějaké hodiny týdně, takové doučování.

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Jde vám nizozemština?
(Usmál se) Dělám pokroky, ale je to běh na dlouhou trať. Hlavní bude porozumět jejich jazyku, abych pochopil, co po mně trenéři přesně chtějí. Samozřejmě když nevím, doptám se anglicky, protože anglicky umějí všichni perfektně.

Našel jste v mužstvu už nějakého parťáka?
Máme tam partu cizinců, ale nejvíc si asi rozumím s Isakem Jensenem, což je Dán, a Mateem Chavezem, to je Mexičan.

V lize vás příští týden v sobotu čeká v Amsterdamu Ajax...
Na to se moc těším. Kolem jejich stadionu jsem už jel, je obrovský. Těším se na tu atmosféru, v takové jsem zřejmě ještě nikdy nehrál.

Co se vám vybaví, když se řekne Ajax?
Pan trenér Tomáš Galásek (někdejší opora Baníku a reprezentace – pozn. red.), pamatuju si, že tam hrál.

Jací jsou fanoušci Alkmaaru?
Nároční, ale hodně nás podporují. Jsou fajní, dokážou ocenit fotbalovost i to, že se hráč nebojí. Potleskem ocení i přihrávku, která sice má oči, ale nevyjde. Zatím je mohu jen chválit.

Máte čas sledovat zápasy Baníku?
Jasně! Dívám se na všechny. Viděl jsem Zlín, pohár v Budějovicích, Boleslav. I přítelkyně to furt sleduje, takže čas si určitě najdu.

Co Baníku chybí, že se mu zatím nedaří?
Čas tomu chybí.

Protože vás během sezony hodně odešlo?
Kádr doplnili dobře, kvalita tam zůstala. Mají dobrou partu, takže fakt to chce jen čas se sehrát.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Lotyšsko vs. AndorraFotbal - Skupina K - 11. 10. 2025:Lotyšsko vs. Andorra //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:00
  • 1.54
  • 3.54
  • 8.84
Hodonín vs. Polanka n/OFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Hodonín vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:00
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Start Brno vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Start Brno vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:00
  • 2.53
  • 3.39
  • 2.10
Blansko vs. Frýdek-MístekFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Blansko vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Hlubina vs. VsetínFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2025:Hlubina vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:00
  • 1.71
  • 3.66
  • 3.25
Česká Lípa vs. Hradec Králové BFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Česká Lípa vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:30
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Vsadit na jistotu, nebo vyzkoušet čerstvé tváře. Jak byste složili sestavu na Faery?

Čeští fotbalisté dál bojují o místenku na světovém šampionátu. Přímý postup se jim po domácí remíze 0:0 s Chorvatskem vzdálil, uhájit však přinejhorším potřebují nasazení v baráži, do které by se...

11. října 2025  12:02

Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...

11. října 2025  11:22

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Češi nebyli příliš nebezpeční. Postup je náš na 99,7 procenta, píší Chorvaté

Chorvatští novináři po kvalifikačním utkání v Praze chválí fotbalovou reprezentaci za zisk bodu, který by měl stačit k přímému postupu na mistrovství světa. Podle médií nebyl český tým kromě...

10. října 2025  11:13

Chorvaty vynulovali i „sparťanští“ zadáci. Vitík slyšel chválu: Sebevědomý a vyspělý

Dlouho trvalo, než se všichni zase sešli na trávníku. Museli byste odečíst až třicet měsíců, abyste je viděli zrovna slavit první sparťanský titul po devíti letech. V bráně Matěj Kovář a před ním...

10. října 2025  9:58

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.