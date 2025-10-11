„Bylo to fajne,“ komentoval Matěj Šín chvilkový návrat domů. „Díky tomu, že jsme trénovali na Bazalech, jsme se potkali s bývalými trenéry i spoluhráči. Bylo fajn, že mi přišla i rodina, přátelé.“ A s úsměvem připomněl: „Ale zase tak dlouho pryč nejsem.“
Co jste si na Bazalech s bývalými spoluhráči a trenéry řekli?
Popřáli mi hodně štěstí a já jim. A samozřejmě jsme i pošprýmovali.
Jaké bylo utkání s Ázerbájdžánem?
Plán jsme plnili do puntíku. Věděli jsme, že to bude o nás, o naší aktivitě a také o tom, jak k tomu přistoupíme. Přistoupili jsme k tomu dobře. Věděli jsme, že Ázerbájdžán nějakou kvalitu má, ale i to, že je fyzicky přehrajeme. Bylo otázkou času, kdy vykapou.
Nebyli jste nervózní, když jste zpočátku nevyužili několik šancí?
Vůbec ne. Z týmu nevyzařovalo nic takového, že bychom se strachovali. Věděli jsme, že když budeme aktivní a budeme šlapat, tak nás to odmění.
Byl klíčový druhý gól brzy po přestávce?
Určitě. Rozhodl o tom, že jejich vzdor úplně polevil.
Co jste si řekli na to, že jste neproměnili penaltu, už třetí v této kvalifikaci?
Kluci si dělali srandu, že jsme prokletí. Já to tak moc nevidím. Nechali jsme ji kopat Mašovi (Lukáše Maška), aby měl hattrick. Nakonec ho dal, z čehož mám obrovskou radost.
Trenér Michal Bílek říkal, že hledá střelce pokutových kopů. Vy byste příště šel?
Určitě bych šel.
Na sraz jste přijel jako hráč Alkmaaru. Jak se s novým klubem sžíváte?
Dobře. Všechno jede podle plánu.
Můžete už srovnat nizozemskou a českou ligu?
Je to rozdíl. Přijde mi, že nizozemská je fotbalovější. Všichni hrají odzadu, rozehrávají, ani poslední tým se nebojí hrát. Je to fotbal nahoru dolů. V každém týmu jsou kvalitní hráči a je to takové... Baví mě to, baví mě hrát tu ligu.
Je tamější soutěž méně soubojová než ta česká?
Myslím, že jo. Určitě je tam méně hlavičkových soubojů, hraje se po zemi rychle od nohy.
Za Alkmaar jste odehrál už šest utkání a minule jste Telstaru při výhře 2:1 dal i vítězný gól. Je znát, že postupně dostáváte více a více minut na hřišti?
Ano. Životně i fotbalově se vše srovnává. Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, protože všechno je tam v holandštině, sem tam v angličtině. Máme nějaké hodiny týdně, takové doučování.
Jde vám nizozemština?
(Usmál se) Dělám pokroky, ale je to běh na dlouhou trať. Hlavní bude porozumět jejich jazyku, abych pochopil, co po mně trenéři přesně chtějí. Samozřejmě když nevím, doptám se anglicky, protože anglicky umějí všichni perfektně.
Našel jste v mužstvu už nějakého parťáka?
Máme tam partu cizinců, ale nejvíc si asi rozumím s Isakem Jensenem, což je Dán, a Mateem Chavezem, to je Mexičan.
V lize vás příští týden v sobotu čeká v Amsterdamu Ajax...
Na to se moc těším. Kolem jejich stadionu jsem už jel, je obrovský. Těším se na tu atmosféru, v takové jsem zřejmě ještě nikdy nehrál.
Co se vám vybaví, když se řekne Ajax?
Pan trenér Tomáš Galásek (někdejší opora Baníku a reprezentace – pozn. red.), pamatuju si, že tam hrál.
Jací jsou fanoušci Alkmaaru?
Nároční, ale hodně nás podporují. Jsou fajní, dokážou ocenit fotbalovost i to, že se hráč nebojí. Potleskem ocení i přihrávku, která sice má oči, ale nevyjde. Zatím je mohu jen chválit.
Máte čas sledovat zápasy Baníku?
Jasně! Dívám se na všechny. Viděl jsem Zlín, pohár v Budějovicích, Boleslav. I přítelkyně to furt sleduje, takže čas si určitě najdu.
Co Baníku chybí, že se mu zatím nedaří?
Čas tomu chybí.
Protože vás během sezony hodně odešlo?
Kádr doplnili dobře, kvalita tam zůstala. Mají dobrou partu, takže fakt to chce jen čas se sehrát.