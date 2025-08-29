Šín si vyzkouší první zahraniční angažmá. Talentovaný ofenzivní záložník dosud strávil seniorskou kariéru výhradně v ostravském Baníku, jehož je odchovancem. V české lize si připsal 86 startů s bilancí 11 branek. V roce 2022 Šín překonal rakovinu varlat. Prošel mládežnickými reprezentacemi, za národní A-tým dosud zasáhl do jednoho utkání letos v březnu.
„Zájem ze strany Alkmaaru tu byl dlouhodobě. I z Matěje bylo cítit, že ho nabídka oslovila, a projevil přání do Nizozemska odejít. Bylo pravděpodobné, že tenhle krok dřív či později udělá, že se chce z české ligy posunout do zahraničí,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.
„Vzhledem k tomu, že i Alkmaar přistoupil na naše podmínky, bylo možné transfer realizovat. My jsme si dokázali, že dnešní Baník znovu dokáže pracovat s mladými, vychovávat je do top kvality a posouvat je na evropskou úroveň,“ dodal bývalý brankář.
Šín odchází z Baníku den poté, co Slezané vypadli v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy s Celje. S Alkmaarem ho teď čeká hlavní fáze stejné soutěže.
„Posouvám se o další krok dále v mé kariéře. Jsem neuvěřitelně šťastný. S klubem jsem se poprvé setkal před časem a hned jsem věděl, že chci do AZ jít. AZ hraje určitým stylem fotbalu, chce být dobrý s míčem a to je perspektiva, na kterou se těším,“ prohlásil Šín.
Jediným Čechem, který dosud nastoupil za A-tým Alkmaaru, je ofenzivní univerzál Ondřej Mihálik. V minulé sezoně nizozemské nejvyšší soutěže obsadil tým AZ páté místo.
Šín je v krátké době už čtvrtým českým hráčem, který zamířil do Nizozemska. Brankář Matěj Kovář v létě přišel do PSV Eindhoven, jiný gólman Vítězslav Jaroš nově působí v Ajaxu Amsterdam a útočník Václav Sejk v Heerenveenu.