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Šín v Nizozemsku mění adresu. Přinese ofenzivní nadstavbu, soudí v Haagu

Autor: ,
  16:37
Matěj Šín v dresu Alkmaaru

Matěj Šín v dresu Alkmaaru | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Matěj Šín (vlevo) z Alkmaaru útočí v utkání proti Šachťaru.
Oleh Ocheretko (vlevo) ze Šachťaru a Matěj Šín z Alkmaaru bojují o míč.
Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól.
Matěj Šín pálí na brankáře Harryho Victora z Gibraltaru v kvalifikaci o ME...
25 fotografií
Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské ligy Haagu. V týmu se sejde s dalšími českými fotbalisty Janem Žambůrkem a Yannickem Eduardem, který přišel do Haagu v červenci na hostování z bundesligového Hoffenheimu.

Šín přestoupil do Alkmaaru před rokem z Baníku Ostrava za čtyři miliony eur (přes 96 milionů korun) a podepsal smlouvu do června 2030. Za první tým AZ odehrál dvaadvacetiletý fotbalista 27 zápasů a dal tři góly. V letní přípravě byl zraněný a v této sezoně za A mužstvo Alkmaaru nenastoupil. Odchod připravil Šína také o možný start v listopadovém utkání Evropské ligy na stadionu pražské Sparty.

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„Chtěl jsem si vybojovat místo v sestavě AZ. Psychicky i fyzicky jsem se cítil skvěle, tréninky mě absolutně naplňovaly. Zranění přišla v nejméně vhodnou dobu, na druhou stranu nemám v povaze se trápit nebo si stěžovat. V současné době už finišuji rekonvalescenci kotníku a moc se těším do plného tréninku v dresu Haagu,“ uvedl Šín v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

„Shodou okolností se Haag potkal v prvním kole s AZ, takže jsem je měl vidět možnost vidět naživo. Volal jsem si s trenérem a zjišťoval o klubu všechny dostupné informace. Také první dojmy přímo z organizace jsou skvělé, teď to bude na mně. Potřebuju opět nabrat herní praxi a je tu velká šance, že v dresu Haagu dostanu prostor. Těším se, odpočítávám dny do prvního zápasu,“ řekl člen širšího kádru české reprezentace.

Matěj Šín (vlevo) z Alkmaaru útočí v utkání proti Šachťaru.
Oleh Ocheretko (vlevo) ze Šachťaru a Matěj Šín z Alkmaaru bojují o míč.
Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól.
Matěj Šín pálí na brankáře Harryho Victora z Gibraltaru v kvalifikaci o ME hráčů do 21 let.
25 fotografií

V Haagu si od nové posily hodně slibují. „V Matějovi přichází technický a kreativní záložník. Může hrát v záloze na více pozicích a dokáže přinést ofenzivní nadstavbu. Už v mladém věku nabral zkušenosti na nejvyšší úrovni v České republice, v evropských pohárech a také v nizozemské lize. Jsme rádi, že se naskytla příležitost ho získat,“ řekl technický ředitel Haagu Mark Wotte.

Šín má na kontě i jeden start za českou reprezentaci, v níž debutoval loni v březnu v kvalifikaci mistrovství světa proti Faerským ostrovům.

Zatímco Alkmaar po čtyřech kolech vede nizozemskou ligu s plným počtem bodů, Haag je s jedním bodem šestnáctý.

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