Kovář po hektickém létu: Leverkusen je posun. Věřím, že ze mě bude číslo jedna

Leverkusen by měl včetně bonusů za Kováře zaplatit zhruba devět milionů eur, tedy necelých 200 milionů korun. Příchod posily z Manchesteru United oficiálně potvrdil až v úterý dopoledne, byť Kovář je v Německu už od minulého týdne.

V Bayeru potká české reprezentanty Patrika Schicka s Adamem Hložkem. „Dopředu jsem neměl možnost se s nimi o klubu pobavit,“ líčil v nahrávce pro agenturu Sport Invest. „Těším se však na spolupráci a věřím, že mi kluci zpočátku pomůžou. Snad si to tady společně užijeme.“

Třiadvacetiletý Kovář v Německu podepsal čtyřletou smlouvu. Z kádru United, kde byl od sedmnácti, odešel po pěti letech. V minulé sezoně hostoval v pražské Spartě a byl jedním ze strůjců první mistrovské sezony po devíti letech.

Pak ovšem přišlo léto plné nejistoty. Jak jste ho prožíval?

Bylo to strašně hektické, dost psychicky náročné. Od jednatřicátého května jsem až do poslední dnů jsem nevěděl, jaká bude moje budoucnost. Je skvělé, jak to nakonec dopadlo. Ze všech variant jsem si vyhodnotil, že Leverkusen je správná cesta. Děkuju agentuře, která mi pomohla splnit můj cíl. A moc se těším na novou výzvu.

Jaké jsou první dojmy?

Skvělé. Ze všeho mám zatím jen ty nejlepší pocity. Přicházím do velkého klubu, v kariéře je to pro mě jednoznačně posun. Těším se.

Brankář Leverkusenu Lukas Hradecky gestikuluje na své spoluhráče po vlastním gólu.

Taky vás ale čeká tvrdý boj o místo. Zkušený Lukáš Hradecký, finský brankář slovenského původu, je v týmu dlouholetou jedničkou. Jaká bude vaše pozice?

I vzhledem k tomu, že přicházím až těsně před startem sezony, předpokládám, že chvíli potrvá, než se do brány dostanu. Věřím však, že ukážu kvality a že se postupem času vypracuju na pozici číslo jedna.

Pomůžou vám s aklimatizací Schick a Hložek, dva Češi v kabině?

Jednoznačně. Měl jsem navíc možnost mluvit i s Michalem Kadlecem, který v klubu taky strávil nějakou dobu. Přicházím do velkého německého klubu, můžu se ukázat.