Autor: ČTK , iDNES.cz

14:59

Fotbalový brankář Matěj Kovář má podle časopisu Kicker velmi blízko k přestupu z Leverkusenu do PSV Eindhoven. Německý magazín na svém webu uvedl, že kluby se již dohodly na podmínkách transferu. Pětadvacetiletá česká reprezentační jednička by měla do Nizozemska odcestovat na zdravotní prohlídku a poté s tamním šampionem podepsat smlouvu.