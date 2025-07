Derby v Nizozemsku jako souboj českých gólmanů? Kováře chce Eindhoven

„Pětadvacetiletý Kovář odejde z Leverkusenu, aby se stal jedničkou jinde,“ píše magazín Kicker.

V Bayeru si ho dva roky připravovali jako náhradu za finského veterána se slovenskými kořeny Lukáše Hrádeckého, ale nakonec před pár dny koupili zkušeného Marka Flekkena z Brentfordu. Tím Kovářovi vzkázali, že mu pozici číslo jedna nesvěří.

V Eindhovenu skončila smlouva argentinskému brankáři Walteru Benítezovi, který přestoupil do Crystal Palace. Nizozemský šampion, jenž v dramatickém finiši minulé sezony těsně předčil Ajax, tak hledá novou jedničku.

Český brankář Matěj Kováře z Leverkusenu poté, co svou chybou zavinil gól v úvodním osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu.

Kovář je jedním z hlavních adeptů. Jako první o tom napsal německý server Sky a magazín Kicker.

Známému trenérovi Peteru Boszovi se zamlouvá, že se nebojí zapojovat do přípravné kombinace a jak dobře hraje nohama. Kovář by v Eindhovenu pozici brankáře číslo jedna jistou neměl, musel by ji obhájit před konkurenty.

Došlo už i na jednání s hráčem, jeho agenty ze společnosti Sport Invest International i Leverkusenem. Zatímco Kovář i německý klub by preferovali přestup, PSV je opatrnější a spíš se přiklání k hostování s opcí.

Leverkusen by totiž zpátky chtěl to, co za Kováře před dvěma lety zaplatil, když ho vykupoval z Manchesteru United. I s bonusy to bylo kolem sedmi milionů eur. Tenkrát měl Kovář za sebou povedené hostování ve Spartě.

V Leverkusenu během dvou sezon odchytal dvaatřicet utkání, z toho šest v bundeslize, osm v německém poháru a osmnáct v evropských pohárech. Hned v prvním sezoně slavil titul i triumf v DFB Pokalu.

Letos na jaře mu však stejně jako celému týmu nevyšlo osmifinále Ligy mistrů na Bayernu (0:3), což zřejmě v uvažování sportovního ředitele ohledně Kovářovy budoucnosti mělo vliv.

Během května o Kováře projevil zájem FC Kodaň, ale podle Kickeru gólman nabídkou úplně nadšený nebyl. Ta z Eindhovenu zní mnohem líp.

Jako nizozemský šampion má jistou účast v Lize mistrů, tamní ligová soutěž se řadí k nejlepším v Evropě a vede z ní cesta do jedné z elitních pěti lig kontinentu.

Jestli se Eindhoven nakonec rozhodne českou reprezentační jedničku získat na přestup, může záviset i na uvažovaných odchodech ven z klubu.

Právě s Leverkusenem dolaďuje detaily přestupu německého záložníka Malika Tillmana, částka údajně přesahuje třicet milionů eur. Za podobné peníze by mohl odejít i křídelník Noa Lang do Neapole. Pak by ochota Kováře rovnou koupit byla větší.