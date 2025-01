Jurásek míří do druholigového Norwiche, Slavia se těší na sedm milionů eur

19:59

V pražské Slavii se schyluje k dalšímu přestupu do Anglie. Po čerstvém odchodu brankáře Antonína Kinského do Tottenhamu má do druholigového Norwiche namířeno jedenadvacetiletý záložník Matěj Jurásek. Podle obvykle dobře informovaného specialisty na fotbalové transfery Fabrizia Romana již existuje ústní dohoda mezi kluby, přestupová částka má být sedm milionů eur (175 milionů korun).