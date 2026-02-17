Máte na to názor? Tak vidíte, odešel Flick z rozhovoru. Barcelona cítí křivdu kvůli faulu

Ten moment z konce zápasu nechtěl rozebírat tak urputně, že se o něm stejně mluví nejvíc. Znovu je středem pozornosti Barcelona. A zcela po právu. Její trenér Hansi Flick dostával stejnou otázku pořád dokola: Pane trenére, měl vítězný gól Girony na 2:1 platit? „Zeptám se já vás. Máte na to názor? Ne? Tak jsme na tom stejně,“ zakončil německý kouč pozápasový rozhovor a odešel.
Barcelonští fotbalisté po inkasovaném gólu na 1:2 od Girony si stěžují u rozhodčího.

Přitom to v něm určitě vřelo.

Nejen proto, že Barcelona předvedla výkon, na který nemůže být pyšná, načež pustila Real do čela španělské ligy. Ale ještě se všechno uzavřelo gólem, kterému předcházelo šlápnutí záložníka Claudia Echverriho při souboji o míč na kotník Julese Koundého. Ten se v bolestech svíjel na zemi, ale sudí nereagovali.

Načež domácí Fran Beltrán dal z pokračující akce vítězný gól.

„Nechci se bavit o rozhodčích, když jsme nehráli vůbec dobře,“ pokračoval Flick na tiskové konferenci.

Jakmile však jeden ze španělských novinářů řekl, že i podle něj to byl jasný faul, Flick otočil: „Vidíte, taky si myslím, že je to jasné. Kdybychom hráli lépe, rád bych o druhém gólu mluvil víc. Ale nejdřív se musíme zlepšit sami.“

Jak rozhodčí situaci vysvětlili?

„Rozhodně mě nepřesvědčili,“ řekl Flick. Fanoušci na sociálních sítích obratem upozorňují, že sudí César Soto Grado minulou sezonu neuznal Barceloně gól proti Vallecanu za to, že Koundé přišlápl protivníkovi nohu. Teď ale rozhodl opačně.

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Bývalý sudí Alfonso Pérez Burrull však pro španělské radio Marca uvedl, že nejde o jasný faul, protože „oba šli do souboje o míč úplně stejně, pak dojde ke kontaktu a Koundé si odnese šrám“.

Barcelona tak po porážce 1:2 ztrácí v tabulce dva body na Real Madrid. K porážce přispěl i Lamine Yamal, který v první půli neproměnil penaltu. Katalánci prohráli navíc podruhé v řadě, o víkendu nestačili na Atlético Madrid v úvodním semifinále domácího poháru 0:4. I tam se zlobili na rozhodčí a trenér Flick posléze přiznal, že si s nimi šel cosi vyříkat do jejich kabiny.

„To je prostě špatně. Rozhodčí tady jsou opravdu špatní,“ čertil se Flick v Madridu, načež klub v pěti bodech popsal, v čem sudí nesplňují standardy španělské ligy – od nekonzistentnosti, protichůdných výroků, transparentnosti videorozhodčích po vyhodnocování záznamů.

Barcelonští fotbalisté po inkasovaném gólu na 1:2 od Girony.

Tentokrát už byl Flick mírnější, přestože křivdu cítil znovu. A Barcelona brzy dostala další materiál ke kritice.

„Důležitější ale je, že dostáváme spousty gólů. Až se vrátí někteří hráči, budeme silnější. Máme za sebou náročné týdny, musíme si odpočinout. Ale brzy jsme zpět,“ hlásil Flick.

Do konce soutěže zbývá čtrnáct kol, což je ještě pořádná porce. Barcelona už v lednu ovládla španělský Superpohár a tehdy ještě mířila za ziskem několika trofejí. Teď je jednou nohou venku z domácího poháru a během měsíce ztratila i náskok v čele ligy. Do Ligy mistrů nastoupí znovu až v osmifinále. Dostane se z toho?

Vstoupit do diskuse
Máte na to názor? Tak vidíte, odešel Flick z rozhovoru. Barcelona cítí křivdu kvůli faulu

