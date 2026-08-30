Argentinský brankář Martínez mění v Anglii dres. Z Aston Villy míří do Chelsea

Martínez opouští Aston Villu po šesti letech od příchodu z Arsenalu v roce 2020, během nichž se etabloval jako jeden z nejlepších brankářů Premier League. Jeho odchod z Villa Parku nabral jasnější obrysy poté, co klub v polovině srpna získal japonského gólmana Ziona Suzukiho z Parmy.
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Za Aston Villu odchytal Martínez 256 zápasů. V minulé sezoně byl jedním z klíčových mužů týmu trenéra Unaie Emeryho, jenž vyhrál Evropskou ligu a jako čtvrtý tým anglické ligy se kvalifikoval do Ligy mistrů. V ní si birminghamský klub zahraje na závěr hlavní fáze na konci ledna na hřišti pražské Slavie.
V Chelsea by měl být Martínez vážnou konkurencí Španěla Roberta Sáncheze, jenž je na Stamford Bridge jedničkou od příchodu z Brightonu v roce 2023. O jeho roli se nicméně znovu začalo spekulovat po chybách při výhře 3:2 nad Fulhamem v úvodním ligovém kole.
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V argentinské reprezentaci odchytal Martínez 67 zápasů. Jako jednička se podílel na triumfech na MS 2022 a Copě América v letech 2021, 2024, na letošním světovém šampionátu získal stříbro.