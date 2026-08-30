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Argentinský brankář Martínez mění v Anglii dres. Z Aston Villy míří do Chelsea

Autor: ,
  12:39
Brankář Aston Villy Emiliano Martínez

Brankář Aston Villy Emiliano Martínez | foto: UIPMČTK

Gólman Aston Vily Emiliano Martínez během utkání s Newcastlem.
Argentinský gólman Emiliano Martínez reaguje ve finále MS proti Španělsku.
Argentinský brankář Emiliano Martínez zasahuje ve finále MS proti Španělsku.
Brankář Aston Villy Emiliano Martínez po finále Evropské ligy s Freiburgem.
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Brankář argentinské fotbalové reprezentace Emiliano Martínez přestoupil z Aston Villy do Chelsea, kde podepsal tříletou smlouvu. Finanční podmínky transferu londýnský klub neoznámil, podle britských médií za mistra světa z roku 2022 zaplatí zhruba 7,5 milionu liber (212 milionů korun).

Martínez opouští Aston Villu po šesti letech od příchodu z Arsenalu v roce 2020, během nichž se etabloval jako jeden z nejlepších brankářů Premier League. Jeho odchod z Villa Parku nabral jasnější obrysy poté, co klub v polovině srpna získal japonského gólmana Ziona Suzukiho z Parmy.

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Za Aston Villu odchytal Martínez 256 zápasů. V minulé sezoně byl jedním z klíčových mužů týmu trenéra Unaie Emeryho, jenž vyhrál Evropskou ligu a jako čtvrtý tým anglické ligy se kvalifikoval do Ligy mistrů. V ní si birminghamský klub zahraje na závěr hlavní fáze na konci ledna na hřišti pražské Slavie.

V Chelsea by měl být Martínez vážnou konkurencí Španěla Roberta Sáncheze, jenž je na Stamford Bridge jedničkou od příchodu z Brightonu v roce 2023. O jeho roli se nicméně znovu začalo spekulovat po chybách při výhře 3:2 nad Fulhamem v úvodním ligovém kole.

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V argentinské reprezentaci odchytal Martínez 67 zápasů. Jako jednička se podílel na triumfech na MS 2022 a Copě América v letech 2021, 2024, na letošním světovém šampionátu získal stříbro.

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