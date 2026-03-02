Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Vitík inkasoval tvrdou ránu do hlavy už v 7. minutě, kdy nezareagoval na střelu domácího Mariuse Marina. Bývalý sparťanský obránce zůstal ležet na trávníku a byl ošetřován nejprve na hřišti a poté v zámezí, kam odešel po svých.
Po několika minutách se devítinásobný český reprezentant do hry vrátil, ale zhruba ve 20. minutě si bez kontaktu se soupeřem po dohrání akce sedl na trávník a v utkání už nemohl pokračovat.
V základní sestavě Boloni nastoupil Vitík pošesté za sebou, až na minulý zápas Evropské ligy s Brannem Bergen odehrál vždy celé utkání.