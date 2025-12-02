Dvaadvacetiletý stoper utrpěl svalové zranění a vyšetření odhalilo, že má trhlinu v pravém přitahovači stehna. Kvůli zranění už chyběl v pondělní dohrávce Serie A proti Cremonese. Boloňa nakonec prohrála 1:2 kvůli dvěma gólům ikonického anglického útočníka Jamie Vardyho.
„Předpokládaná doba Vitíkovi rekonvalescence je okolo tří týdnů,“ uvedl italský klub na svém webu. Po letním přestupu ze Sparty odehrál Vitík za Boloňu pět ligových zápasů ze třinácti možných. Další čtyři starty si připsal v Evropské lize.
Před zmiňovaným utkáním se Salzburgem byl čtyřikrát po sobě pouze na lavičce a jeho tým chytil formu. Za tuhle dobu nenašel přemožitel, v domácí soutěži dokonce byl stoprocentní. Boloňa třikrát vyhrála, porazila i aktuálně druhou Neapol a momentálně jí patří šesté místo v Serii A.