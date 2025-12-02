Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Autor: ,
  19:35
Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl zabojovat minulý čtvrtek, kdy za Boloňu naskočil do zápasu Evropské ligy proti Salzburgu (4:1). Jenže se zranil. Vitík teď bude chybět zhruba tři týdny.
Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma | foto: AP

Martin Vitík zastavuje Filippa Berardiho ze San Marina v přípravném utkání....
Obránce Martin Vitík z Boloni (uprostřed) a Michael Folorunsho z Cagliari
Martin Vitík v hlavičkovém souboji během utkání s Chorvatskem.
Český obránce Martin Vitík fauluje anglického útočníka Ollieho Watkinse z Aston...
6 fotografií

Dvaadvacetiletý stoper utrpěl svalové zranění a vyšetření odhalilo, že má trhlinu v pravém přitahovači stehna. Kvůli zranění už chyběl v pondělní dohrávce Serie A proti Cremonese. Boloňa nakonec prohrála 1:2 kvůli dvěma gólům ikonického anglického útočníka Jamie Vardyho.

Konec raubíře, co vystřílel nečekaný titul. Vardy po třinácti letech opustí Leicester

„Předpokládaná doba Vitíkovi rekonvalescence je okolo tří týdnů,“ uvedl italský klub na svém webu. Po letním přestupu ze Sparty odehrál Vitík za Boloňu pět ligových zápasů ze třinácti možných. Další čtyři starty si připsal v Evropské lize.

Před zmiňovaným utkáním se Salzburgem byl čtyřikrát po sobě pouze na lavičce a jeho tým chytil formu. Za tuhle dobu nenašel přemožitel, v domácí soutěži dokonce byl stoprocentní. Boloňa třikrát vyhrála, porazila i aktuálně druhou Neapol a momentálně jí patří šesté místo v Serii A.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fulham vs. Manchester CityFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Fulham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
Bournemouth vs. EvertonFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 2.90
  • 3.10
Barcelona vs. AtléticoFotbal - 19. kolo - 2. 12. 2025:Barcelona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.70
  • 4.40
  • 4.20
Newcastle vs. TottenhamFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Newcastle vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
2. 12. 21:15
  • 1.87
  • 3.95
  • 4.14
Artis Brno vs. SpartaFotbal - Osmifinále - 3. 12. 2025:Artis Brno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
3. 12. 18:00
  • 6.02
  • 4.76
  • 1.35
Bilbao vs. Real MadridFotbal - 19. kolo - 3. 12. 2025:Bilbao vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
3. 12. 19:00
  • 4.65
  • 4.16
  • 1.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

ONLINE: Manchester City vede na Fulhamu, hraje i Everton. Newcastle hostí Tottenham

Sledujeme online
Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Tři zápasy jsou na programu v úterý ve vloženém čtrnáctém dějství fotbalové Premier League. Týden před soubojem se Slavií v Lize mistrů se Tottenham od 21.15 představí v Newcastlu. Manchester City...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  20:55

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně...

2. prosince 2025  17:52

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Jeho kolegové z vedení světového fotbalu neskrývají překvapení, diví se i lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Cena míru FIFA, kterou její zakladatel Gianni Infantino, šéf Mezinárodní...

2. prosince 2025  16:46

Hořký konec. Fotbalistky se na kempu v Turecku rozloučily porážkou od Srbska

Andrea Stašková v zápase se Srbskem.

Poslední zápas roku 2025 českým fotbalistkám nevyšel. Na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku i podruhé. V pátek 0:1, v úterý 1:2. Jediný český gól dala ve 46. minutě hned po úvodní rozehrávce...

2. prosince 2025  15:41

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Zákaz tehdy kritizoval i premiér Keir Starmer. Izraelští fanoušci fotbalového Maccabi Tel Aviv nakonec v listopadu na utkání Evropské ligy proti Aston Ville v Birminghamu nesměli. Slyšení v britském...

2. prosince 2025  10:30

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

Už tenkrát to na hřišti viditelně drhlo. Další špatný poločas a na jeho konci pískot nespokojených diváků. Když fotbalová Sparta osmadvacátého října, v den výročí republiky, doma po přestávce otočila...

2. prosince 2025  9:40

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.