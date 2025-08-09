Vitík vstřelil v přípravě první gól za Boloňu, gratuloval mu i Immobile

  20:13
Sice pouze v přátelském utkání, ale fotbalový reprezentant Martin Vitík už vstřelil svůj první gól v dresu italské Boloně. Někdejší sparťanský stoper rozhodl o vítězství svého týmu v sobotním přátelském utkání proti Stuttgartu 1:0.
Český obránce Martin Vitík rozhodl gólem o výhře Boloni v přípravném utkání se Stuttgartem. | foto: ČTK

Vítězný gól vstřelil Vitík ve 32. minutě svým typickým způsobem.

Po rohovém kopu, který ještě jeden z jeho spoluhráčů na malém vápně prodloužil, si přesně načasoval výskok a prudkou hlavičkou poslal balon do sítě.

Český obránce Martin Vitík (číslo 41) rozhodl gólem o výhře Boloni v přípravném utkání se Stuttgartem.

Jedním z prvních gratulantů k jeho premiérové trefě v novém působišti byl mimochodem i zkušený útočník Ciro Immobile.

Vitík nakonec jako jeden z mála odehrál kompletních 90 minut a vedle vstřelené branky se podílel i na povedeném výkonu obrany, která ani jednou neinkasovala. Stuttgart, který dopředu hnalo 42 tisíc diváků, tak generálku před novou sezonou, do níž vstoupí za týden německým Superpohárem proti Bayernu Mnichov, nezvládl.

To Boloňu čeká ještě za týden další přípravné utkání v Řecku, italskou ligu rozehraje až 23. srpna zápasem proti AS Řím.

Bude Vitík i v ostrém utkání v základu?

Do Boloně přestoupil ze Sparty před měsícem a hovořilo se o částce, která se může i s nespecifikovanými bonusy vyšplhat až na 15 milionů eur (370 milionů korun).

