Kluci, poslyšte, jste opravdu zázrační? Real poznal sílu geniálních mladíků

Zvláštní to bylo. Moc si přál, aby zrovna ve čtvrtek skóroval a posunul San Sebastian do semifinále poháru. Aby dokázal, že to není žádný přeceňovaný floutek, jak si o něm mnozí fanoušci Realu vyprávějí.

Přišel jako šestnáctiletý a sledoval ho celý fotbalový svět. Zázrak!

Ještě mu nebylo šestnáct a už kopal za norskou reprezentaci. Klubové veličiny po celé Evropě se předbíhaly, co mu nabídnou. Na testy ho pozval Bayern, Barcelona, Ajax nebo Liverpool. Ödegaard se však nechtěl ukvapit. Nakonec v lednu 2015 přišlo to (zdánlivě) pravé: Real zaplatil přes 80 milionů korun a blonďákovi dal gáži tři miliony týdně.

Martin Ödegaard pomohl ze Španělského poháru vyřadit Real Madrid, kterému podle smlouvy stále patří.

Alexander Isak je pouze o rok mladší, pochází ze Švédska a píše podobný příběh. Taky výjimečný talent, v juniorské kategorii taky nedostižný. Mladší hráč za švédskou reprezentaci ještě nikdy neskóroval, Real mu před třemi lety nabízel modré z nebe, dokonce víc než Ödegaardovi. Isak se ovšem domluvil s Dortmundem – a v bundeslize nevstřelil jediný gól.



A možná už nikdy nevstřelí. Zato proti Realu se ve čtvrtek trefil dvakrát a zbylé dva góly připravil.

San Sebastian senzačně zvítězil 4:3 a postoupil.

Mládenci to vzali oklikou. Z geniálních teenagerů se nejprve museli stát chlapi. Původní přestupní adresa pro ně byla příliš náročná.

Ani koncert na stadionu Realu sice neznamená, že vyšplhají mezi fotbalovou elitu, ale leccos to naznačilo. „Zážitek,“ nadšeně vydechl trenér Imanol Alguacil.

Alexander Isak (vlevo) oslavuje se spoluhráčem vstřelený gól na hřišti Realu Madrid.

Španělský pohár, zvaný Královský, letos přináší hodně nezvyklé události. Spolu s Realem vypadla ve stejný den také Barcelona. Pryč je obhájce z Valencie, silná Sevilla i Atlético Madrid. A tak není vyloučené, že soutěž vyhraje maličká Granada nebo druholigový Mirandés.



„Naši fanoušci by si zasloužili vidět trofej doma. Čekají od roku 1987. Když jsme dokázali vyřadit Real, můžeme dokázat všechno,“ řekl kouč Alguacil ze San Sebastianu.

41 let je dohromady dvěma mládencům, kteří zničili Real Madrid.



Všechno? Vlastně ano, pokud mladičké dvojici vydrží fazona. Nor Ödegaard vstřelil první gól, vytáhlý Švéd Isak, syn eritrejských rodičů, senzační výsledek dokonal. S elegancí i suverenitou. Nejprve praštil do centrovaného míče levačkou z voleje. Gól připomínal milimetrovou nohejbalovou smeč. Zatímco první zářez slavil euforickým sklouznutím po kolenou, druhou branku ponechal úplně bez gest. Jako by chtěl říct: „Vidíte, já jsem opravdu dobrý.“



Teprve se uvidí, jestli Isak a jeho norský kolega Ödegaard skutečně prorazí. Talent mají nezpochybnitelný, což ukázaly poslední měsíce a hlavně čtvrteční šlágr proti Realu.

Ovšem pořád jsou tu odstrašující příklady zázračných mladíků, kteří se vytratili. Brazilec Kerlon uměl žonglovat s balonem na hlavě jako tuleň. Atraktivita veliká – ovšem kariéru ukončil v Trnavě. Američan Freddy Adu už ve čtrnácti podepsal profesionální smlouvu a sponzoři ho naháněli s přepychovými nabídkami. Třicetiletý Adu teď padá soutěžemi a za reprezentaci nehrál devět let.



Ghaňan Lamptey, skotský útočník Marinello, dánský supertalent Harald Nielsen, australský špílmachr Patafta... Češi by mohli nabídnout třeba Martina Fenina.

Se jmény můžeme pokračovat, ale pointa zůstává: Isak s Ödegaardem můžou dokázat velké věci...

Ale taky nemusí.