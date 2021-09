Další putování Martina Haška. Záložník posílil druholigový turecký Erzurumspor

Pětadvacetiletý středopolař se loni v lednu dostal do sporu se Spartou, jelikož odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu. Po dalších neshodách podal 12. března jednostrannou výpověď. Důvody pro ni ale byly neoprávněné, konstatoval sbor rozhodců v říjnové první instanci a následně po Haškově odvolání verdikt zopakoval i v dubnu v druhoinstančním a rozšířeném pětičlenném složení.

Hašek má letenskému klubu zaplatit kompenzaci ve výši 800 tisíc eur (přes 20,3 milionu korun) plus úroky za neoprávněnou výpověď. Hráč se odvolal k mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Bývalý mládežnický reprezentant po konci ve Spartě dlouho hledal angažmá, až v lednu se upsal Würzburgu, za nějž ve 13 zápasech druhé ligy vstřelil jeden gól.

Erzurumspor je v druhé nejvyšší turecké soutěži po necelých třech kolech šestý. Klub, který vznikl v roce 2010, se mezi elitu probojoval dvakrát, v obou případech ale po jediné sezoně sestoupil. Naposledy se mu to stalo v uplynulém ročníku.