Po útoku na autobus fotbalistů Lyonu bylo zadrženo devět fanoušků

Podle médií napadli fanoušci Marseille autobus Lyonu při cestě na Stade Vélodrome a házeli po něm kameny. Při útoku utrpěl zranění v obličeji trenér Fabio Grosso, jenž si při příchodu na stadion zakrýval tvář rukama pokrytýma krví. Terčem útoků byly i autobusy s příznivci Lyonu.

„Viděli jsme v podstatě všechno, co člověk vidět nechce,“ řekla televizní stanici France 2 ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová. Připomněla také, že na tribunách poté fanoušci skandovali rasistické a homofobní urážky. „Bylo to znepokojující, nechutné a odporné,“ dodala.

Ministr vnitra Gérald Darmanin přidal, že zatím bylo zadrženo devět osob. „Doufám, že dostanou nejvyšší možné tresty vězení,“ prohlásil. Odmítl také nařčení, že úřady zápas velkých rivalů podcenily. V okolí stadionu podle něj bylo připraveno 500 policistů.

Fanoušci Lyonu se snaží dostat ze sektoru v Marseille.

„Za chování fanoušků by měl v první řadě být zodpovědný klub. A rozhodně odmítám, aby se to obrátilo proti policii. Autobusy hlídali policisté na motorkách, což by mělo být v normálním světě nenormální, ale co už. Viníci jsou ti, co házeli kameny,“ prohlásil.

Podle Darmanina bylo v neděli zraněno pět policistů. Ministr také připomněl, že v minulé sezoně bylo na fotbale zadrženo 830 osob a zraněno 103 policistů. „A v probíhajícím ročníku už byly zakázány tři fanouškovské skupiny, z toho dvě spojené s Olympiquem Marseille,“ řekl.

Incident odsoudil také předseda světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino. „Pro něco takového není v našem sportu ani společnosti místo. Věřím, že odpovědné úřady z toho vyvodí odpovídající důsledky,“ napsal na instagramu.