Solbakken trpí roztroušenou sklerózou. Mou kariéru neovlivní, říká bývalý sparťan

Autor:
  16:24
Loňské jaro strávil na hostování v italské Pise, načež ho fotbalová Sparta prodala dánskému Aarhusu. Tam ale norský záložník Markus Solbakken od půlky prosince nenastoupil k jedinému zápasu. Teď vysvětlil proč. Trpí totiž roztroušenou sklerózou.
Markus Solbakken v dresu Sparty.

Markus Solbakken v dresu Sparty. | foto: Profimedia.cz

„Musím říct, že když jsem se to dozvěděl, lehl jsem si na gauč a rozbrečel se. Měl jsem strach,“ přiznal pětadvacetiletý záložník v obsáhlém rozhovoru pro norskou TV 2.

V době, kdy jeho spoluhráči mířili za titulem v nejvyšší dánské soutěži po dlouhých 40 letech, řešil úplně jiné starosti.

„Náš záložník Markus Solbakken nebyl k dispozici celé jaro kvůli zánětu očního nervu, kvůli nimž nemohl hrát fotbal. Ale s maximálním nasazením a vytrvalostí už nějakou dobu trénuje a je připravený na novou sezonu,“ napsal v pátek Aarhus v klubovém prohlášení.

„S tím zánětem to přímo nesouvisí, ale díky tomu, že jsem se nechal vyšetřit, na to doktoři přišli,“ vysvětlil Solbakken.

„Samozřejmě máte strach, ale dostalo se mi podpory od klubu i lidí v mém okolí, což mi hodně pomohlo. A pak mě povzbudilo, když mi doktoři řekli, že můžu s fotbalem pokračovat.“

„Myslíme na tebe, Markusi. Zůstaň silný,“ napsala Sparta.

Diagnózu se Solbakken dozvěděl zhruba před třemi měsíci, jeho problémy ale začaly mnohem dříve.

„Jednou jsem se probudil a skoro jsem neviděl na jedno oko. Zrak se mi zatemnil a zamlžil,“ vzpomíná.

Řekl to své přítelkyni, ale nikomu jinému se nesvěřil. Jenže omezený zrak a přibývající bolesti hlavy ho přiměly vyhledat odbornou pomoct. „Zrušili nám zápas a já šel místo toho k doktorovi,“ řekl. V té době už prý skoro neviděl na levé oko a když hrál se spoluhráči stolní tenis, nebyl schopný trefit míček.

„Byly to těžké dny. Když vašemu synovi vyšetřují mozek, míchu a dělají mu tisíce krevních testů, je to náročné,“ popsal Markusův otec Stale, někdejší záložník a v momentálně trenér norské fotbalové reprezentace.

Pak se Markus dozvěděl, že má roztroušenou sklerózu.

Jedná se o autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy, které se projevuje únavou, slabostí, brněním končetin či zmíněnými poruchami zraku. Moderní léčba nicméně dokáže průběh zpomalit a zmírnit příznaky.

„Uprostřed sezony jsem nechtěl, aby ta diagnóza zbytečně poutala pozornost. A mou kariéru to neovlivní. Doktoři říkají, že můžu nadále hrát fotbal a jsem připravený na další sezonu,“ zdůraznil Solbakken.

Solbakken odešel do Aarhusu začátkem září po štaci ve Spartě, kam přestoupil v lednu 2024 z norského Vikingu. S týmem vyhrál v první sezoně double, ale nikdy se natrvalo neprosadil do základu a loňské jaro strávil na hostování v Pise.

Už v Česku mimochodem řešil vážné osobní problémy, byť úplně jiného charakteru. V létě 2024 totiž jeho partnerce Kamille zemřel bratr.

