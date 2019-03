On baví. Svéráz Balotelli vysílal gólovou oslavu živě na internetu

Desetivteřinové video vysmátého Balotelliho a spoluhráčů v pátek večer obletělo svět.

Osmadvacetiletý útočník po vstřelené brance přiběhl k jednomu z fotografů u hřiště, který mu předal připravený mobil. Pak už stačilo jen pár kliknutí a od 21:13 svítilo video s oslavou na Balotelliho instagramovém účtu, který sleduje přes osm milionů lidí.



Běžela právě 12. minuta utkání mezi Marseille a St. Étienne, v němž domácí vyhráli 2:0.

Balotelli scores and celebrates by going on Instagram live. What a world  pic.twitter.com/FeWdUbZDMI

Osobitý Ital není prvním fotbalistou, který s mobilem v ruce slavil gól. Pamatujete, jak si Francesco Totti, legenda AS Řím, vyfotil po trefě v městském derby proti Laziu selfie?

Balotelli je v Marseille teprve od ledna v neděli vstřelil už čtvrtý gól v šestém zápase.

