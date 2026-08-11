Obraz byl vyvěšen krátce poté, co Gibbsu-Whitovi nevyšel přestup do Tottenhamu, v důsledku čehož nakonec v Nottinghamu prodloužil smlouvu.
Transparent také obsahoval narážky na údajné nezákonné aktivity řeckého miliardáře.
Marinakis podal minulý týden žalobu.
Překlad transparentu
„Pan Marinakis není zapojen do vydírání, ovlivňování zápasů, pašování drog nebo korupce!!“
Incident už v listopadu prošetřila Anglická fotbalová asociace FA, která Crystalu Palace uložila pokutu ve výši 50 000 liber (1,4 milionu korun).
Podle informací britské stanice Sky Sports News se však Marinakis domnívá, že tento trest nezmírňuje globální poškození své reputace, a je odhodlán postupovat proti londýnskému klubu všemi dostupnými právními prostředky.
Majitel Nottinghamu, řeckého Olympiakosu a portugalského Rio Ave vychází z přesvědčení, že Crystal Palace nijak nezabránil vyvěšení transparentu a nezajistil jeho rychlé odstranění.
Nyní se snaží právně zjistit, do jaké míry nese londýnský klub odpovědnost.
Podle pravidel FA jsou kluby povinny zaručit, že se jejich fanoušci nebudou chovat způsobem „nevhodným, urážlivým, hanlivým, pohrdavým a/nebo provokativním“.