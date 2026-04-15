Etaová je první trenérkou v historii, která povede mužský tým v jedné z top 5 evropských soutěží. Byť jen v posledních pěti kolech ligy.
Bývalá fotbalistka, která vyhrála s Turbine Potsdam v roce 2010 Ligu mistryň, dělala v Unionu už v sezoně 2023/24 asistentku kouči Nenadu Bjelicovi. V létě převezme podle plánu ženský tým. Ale předtím si střihne záchranářskou misi u áčka.
Union Berlín zažívá přelomovou sezonu. Poprvé v historii hraje jejich mužský i ženský tým bundesligu. Muži jsou v tabulce jedenáctí (sedm bodů od barážové 16. příčky), ženy deváté. Jenže fotbalisté výsledkově tápou. Posledních 14 zápasů? Jen dvě výhry. Porážka s posledním Heidenheimem 1:3 tak byla pro trenéra Stefana Bargmartnera rozlučkou.
Auf Wiedersehen, Stefan.
Willkommen, Marie-Louise!
V Česku není v první a druhé lize ani jediná asistentka trenéra. Ženy jsou fyzioterapeutky, kustodky či nutriční specialistky. Ani v české lize žen není nyní žádná hlavní trenérka.