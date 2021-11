Do února tu musí být všichni naočkovaní. Český fotbalista o Rakousku i psím hotelu

Rakousko je jeho druhým domovem. Vždyť už téměř šest let tam dojíždí za fotbalem. Marek Jungr, čtyřiatřicetiletý exligista, který profesionální kariéru ukončil jako hráč Jihlavy v roce 2016, kope za Schrems, s nímž loni postoupil do čtvrté nejvyšší soutěže. Sezona mu skončila těsně před vyhlášením lockdownu v celé zemi. Rakousko k němu sáhlo jako první stát Evropské unie.

Lidé tak smějí od pondělka opouštět domov, pouze když jdou do práce, do školy nebo ven na zdravotní procházku. Po dobu dvaceti dnů také zůstávají uzavřené restaurace, hotely a většina obchodů.

Jak celou situaci v zemi lidé vnímají?

Je to pro ně těžké. Teď chodí jen do práce a domů, do práce a domů. Aktivity, na které byli zvyklí, chybějí. Většina lidí s tím nemá problém, ale najdou se i takoví, kteří covidová opatření a očkování sabotují. Považují to za omezování svobody, ale neuvědomují si, jaká je teď situace.