Skepse? Nebyl čas se trápit. Jarolím o turbulentní sezoně, Polsku i lasu z Číny

Karvinou cloumala korupční kauza. Šéf klubu a zároveň primátor města Jan Wolf měl ovlivňovat zápasy svého klubu, za což byli Slezané přeřazení do druhé ligy, třebaže na ně měla čekat pohárová Evropa.
Jarolím, který trenérsky vyrostl ve Slavii, našel angažmá právě v polské Gdyni. Celek Arka hraje první ligu, což u severních sousedů znamená druhou nejvyšší soutěž. A v létě navázal partnerství se sešívanými, kteří obratem doporučili úspěšného trenéra.
„Celé to bylo neuvěřitelně rychlé,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES Premium 42letý Jarolím.
Zatím jste v Polsku spokojený?
Jednoznačně. A nejen já, mám tu část realizačního týmu z Česka, další tři kluky. Zdejší oblast kolem Gdaňsku, Gdyně a Sopoty je to nejhezčí, co Polsko nabízí. Jste přímo u Baltského moře, všude je zeleň, takže po životní stránce velká spokojenost.
Soutěž má fakt velkou kvalitu, vůbec bych ji nepodceňoval. Myslím, že by to mohla být cesta pro spoustu českých hráčů.