Jdu si pro severoirský titul, tvrdí fotbalový útočník Červenka

Linfield FC vede NIFL Premiership a útočí už na svůj 53. titul v historii. „Do konce sezony chybí tři a půl měsíce a já jsem se rozhodl, že tam odletím. Chtěli mě už na úterní zápas, ale to nestihnu, připojím se asi ve středu.“

Červenka na Stínadlech ztratil místo, neboť kouč Hejkal sází na jiné typy útočníků. „Abych šel někam v naší lize, to je těžké, protože jsem půl roku nehrál. Navíc pochybuji, že by teď byl někdo schopný dát peníze za moje hostování,“ uvažuje 26letý odchovanec Slavie.

Měl nabídky i z 2. ligy, přiznal, že třeba z Českých Budějovic. „Myslí na postup, dávalo by to smysl. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale do naší 2. ligy se můžu vrátit vždycky. Linfield je pro mě výzva, nová zkušenost. A být severoirským šampionem taky není špatný,“ usmívá se bratr hokejového mistra světa Romana Červenky, který je ve švýcarském Curychu. „Můj odchod jsme řešili, já na rozdíl od něj nikdy v cizině nehrál. I Roman mi řekl, že spíš jo než ne. Vždyť by něco takového už nemuselo nikdy přijít.“

Autor sedmi gólů v české lize upoutal zkraje ledna při testech. „A projevili o mě zájem. Chvíli mi to šrotovalo hlavou, pak jsem se rozhodl kývnout. Ne kvůli penězům, to je plus minus stejné jako tady, ale je to šance se posunout. Na ostrovech je to otevřené, strašně rychle se člověk může dostat do 3. anglické ligy, do Skotska. Je to rozhodně blíž než odsud. David Vaněček to má ještě lepší, jeho Hearts jsou ve Skotsku pátí a hodně sledovaní.“

Urostlý Vaněček se pro ostrovní styl hodí, jak zapadne spíš brejkový Červenka? „Tvrdý ani silový fotbal mi nevadí. Výhoda je, že tam každý tým hraje na dva útočníky. Naše liga je kvalitnější, ale tam je fotbal jiný. Samé centry ze strany, taktika je dostat se co nejrychleji k bráně. Ale když si to člověk nezkusí, pak by si vyčítal, že tam nešel. Aspoň budu mít svědomí čisté.“

Linfieldu letos průměrně fandí 2 535 diváků, nejvíc jich přišlo 6 944. „První šestka po základní části hraje o titul. Sedí mi, že je to hostování zatím jen na 3,5 měsíce. V Teplicích mám smlouvu do léta 2020, takže když to řeknu blbě, mám se kam vrátit, kdyby se cokoli stalo.“