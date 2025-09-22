Rashford přišel o dvě minuty pozdě na poradu. Kouč ho vyškrtl ze základu

Rashford dorazil pozdě na dopolední poradu. O dvě minuty. A trenér Flick byl nekompromisní. „Uděláme změnu v sestavě, od začátku jde Ferran Torres místo Marcuse,“ oznámil kouč Flick.
S informací přišel anglický Daily Mail, španělská média ji potvrdila.
„Rashford dorazil na sraz s dvouminutovým zpožděním. Údajně proto, že se mu nepodařilo včas elektronicky vyplnit informace, které klub po hráčích každý den při příchodu do tréninkového centra požaduje,“ píše Daily Mail.
Barceloně změna nevadila, Ferran Tores dal během první půle dva góly a zásadně se podílel na vítězství 3:0. Rashford šel do hry hned po poločase místo Raphinhy a po hodině hry si připsal asistenci na branku Daniho Olma.
Proč Rashford nebyl v základní sestavě, Flick na tiskovce vysvětlil následovně. „Rotace je normální, protože každé tři nebo čtyři dny máme zápas. Potřebujeme na hřišti čerstvé síly.“
Anglický útočník, kterého si Flick do týmu před sezonou hodně přál, pocítil, že nedochvilnost německý pedant na disciplínu tolerovat nebude.
Minulý týden to poznal brazilský útočník Raphinha, jedna z hvězd týmu. I on přišel pozdě na jeden z mítinků a proti Valencii (6:0) rovněž na poslední chvíli vypadl ze základní sestavy. Naskočil až po půli a dal dva góly. Před ním svou laxnost k plnění základních povinností mimo hřiště odnesl i francouzský obránce Jules Koundé.
Server BBC připomíná, že Rashford byl za porušení týmových pravidel potrestán během působení v Manchesteru United. Dva dny poté, co byl údajně spatřen v nočních podnicích v Belfastu v lednu 2024, se neobjevil při výhře United nad Newportem v FA Cupu.
Také přišel o vítězství nad Wolverhamptonem v roce 2022, protože zaspal a zmeškal týmovou schůzku.
V české lize na pozdní příchod na týmovou poradu během minulé sezony doplatil sparťan Victor Olatunji. Tehdejší trenér Lars Friis ho dokonce na následující zápas do Liberce vůbec nevzal.
„Máme to nastavené tak, že v tom, na co nepotřebujete talent, musíte být absolutně nejlepší. A přijít včas žádný talent nevyžaduje,“ vysvětlil tenkrát Friis.
„Pro mě je důležité prostředí, které budujeme. Výhra se tvoří tím, jak se chováme v týdnu. Musíme odvádět maximum a tentokrát to nebylo úplně dobré. Můžete mít dobré i špatné dny, ale vždy musíte dělat na sto procent,“ poznamenal Friis. Sparta v Liberci prohrála a kouč po zápase přiznal, že absence nigerijského hromotluka byla znát.